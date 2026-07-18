Ключевые моменты:

На Ришельевской ремонтируют шесть остановок общественного транспорта.

Дорожники заменят изношенный асфальт и усилят основание покрытия.

Завершить работы планируют до конца июля.

Как сообщили в Одесском городском совете, работы проводят на шести остановках общей площадью около 1200 квадратных метров.

Сейчас специалисты демонтируют старое асфальтобетонное покрытие. Затем основание усилят с помощью георешетки – специального материала, который помогает сделать дорожную конструкцию прочнее и снижает риск появления трещин и колеи.

После подготовки основания на остановках уложат выравнивающий слой и новое щебеночно-мастичное асфальтобетонное покрытие. Такой материал рассчитан на интенсивные нагрузки и должен дольше сохранять качество в местах, где транспорт регулярно тормозит и начинает движение.

Работы выполняют поэтапно: ремонтируют одну половину проезжей части, пока по второй сохраняется движение транспорта.

Завершить обновление остановок на Ришельевской планируют до конца июля.

Читайте также: Скандальная реставрация «Дома Гоголя»: суд Одессы встал на сторону застройщика.