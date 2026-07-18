Ключевые моменты:

  • На Ришельевской ремонтируют шесть остановок общественного транспорта.
  • Дорожники заменят изношенный асфальт и усилят основание покрытия.
  • Завершить работы планируют до конца июля.

Как сообщили в Одесском городском совете, работы проводят на шести остановках общей площадью около 1200 квадратных метров.

Сейчас специалисты демонтируют старое асфальтобетонное покрытие. Затем основание усилят с помощью георешетки – специального материала, который помогает сделать дорожную конструкцию прочнее и снижает риск появления трещин и колеи.

На Ришельевской продолжается ремонт остановочных площадок. Рабочие заменят изношенный асфальт, укрепят основание специальной сеткой и уложат новое покрытие

После подготовки основания на остановках уложат выравнивающий слой и новое щебеночно-мастичное асфальтобетонное покрытие. Такой материал рассчитан на интенсивные нагрузки и должен дольше сохранять качество в местах, где транспорт регулярно тормозит и начинает движение.

Работы выполняют поэтапно: ремонтируют одну половину проезжей части, пока по второй сохраняется движение транспорта.

Ремонт остановок на Ришельевской в Одессе

Завершить обновление остановок на Ришельевской планируют до конца июля.

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