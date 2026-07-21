Ключевые моменты:

Россия нанесла удары по Сумской, Харьковской и Днепропетровской областям: есть погибшие и десятки пострадавших.

Украинская ПВО за ночь уничтожила или подавила 46 вражеских беспилотников.

Ночью взрывы и пожары произошли на ряде промышленных объектов в России и на оккупированных территориях.

Россия ударила по жилому дому и спасателям в Сумах

В ночь на 21 июля российские войска несколько раз атаковали Сумы.

Сначала реактивный беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом. На первом этаже вспыхнул пожар, спасатели эвакуировали жителей. По предварительным данным, ранения получили шесть человек, среди них четверо детей.

Позже под удар попал торговый центр. Когда на место прибыли спасатели, оккупанты нанесли повторный удар. Один служебный автомобиль был уничтожен, еще один получил повреждения. Кроме того, загорелись два легковых автомобиля возле жилого дома.

Напомним, после ракетного удара россиян удара по предприятию в Одесском районе 20 июля количество пострадавших увеличилось до восьми

Есть погибшие на Днепропетровщине

Утром 21 июля российские войска продолжили обстрелы Днепропетровской области.

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Красногригорьевская, Мировская, Марганецкая и Покровская громады. В результате атак возник пожар, повреждены объекты инфраструктуры и автомобиль.

На Синельниковщине враг атаковал Николаевскую громаду. По данным областных властей, погибли два человека, также поврежден автомобиль.

Харьковщина снова под ударами

За минувшие сутки россияне атаковали Харьков и еще 18 населенных пунктов области.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, погибли два человека, еще 15 получили ранения, среди них – 13-летняя девочка.

Для атак противник применил ракету, реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы, FPV-дроны, беспилотники «Молния» и еще около 60 других дронов. Повреждены жилые дома, детский сад, АЗС, железнодорожная инфраструктура, электросети и автомобили.

Как сообщалось, вторник, 21 июля, объявлен в Одессе Днем траура

За ночь ПВО обезвредила 46 воздушных целей

В ночь на 21 июля Россия атаковала Украину 58 ударными беспилотниками различных типов, в том числе Shahed, «Гербера», «Италмас», барражирующими боеприпасами «Бандероль» и дронами-имитаторами.

По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 46 воздушных целей.

При этом зафиксированы попадания восьми ударных беспилотников по семи локациям.

Ночью неспокойно было и в России

Минувшей ночью взрывы, работа ПВО и пожары после атак беспилотников фиксировались сразу в нескольких российских регионах и на временно оккупированных территориях Украины.

Под ударом оказались Анапа, оккупированные Мариуполь и Симферополь. В Белгороде после ракетной тревоги часть города осталась без водоснабжения – предположительно из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

В Липецке после сообщений о взрывах вспыхнул крупный пожар в районе Новолипецкого металлургического комбината и ТЭЦ-2. Российские власти подтвердили возгорание на двух промышленных объектах, однако причины пожара не уточнили.

О серии взрывов также сообщали жители Воронежа. А во Всеволожске Ленинградской области загорелось складско-производственное здание в индустриальном парке «Ладога». По данным российского МЧС, площадь пожара достигла почти шести тысяч квадратных метров.

Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр») сообщил о проведении новой операции «МоЛоЧКа» в Черном море против российского «теневого флота».