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В Одесской области объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе и реактивных БпЛА.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Воздушную тревогу в Одессе и области объявили в 11:19. Вскоре Воздушные силы ВСУ сообщили о движении группы реактивных беспилотников в направлении Одессы, а также предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

В 11:22 появилось еще одно сообщение: «Ракета в направлении Одессы/Черноморска!»

Спустя несколько минут в Одессе прозвучала серия взрывов.

По информации местных телеграм-каналов, предварительно, есть попадание. Очевидцы также сообщают о дыме в районе вероятного удара.

Неофициально также распространяется информация о возможном повреждении судна, однако официального подтверждения этим данным на момент публикации нет.

Информация о последствиях атаки уточняется.

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