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Россия нанесла по Одесской области комбинированный ракетно-дроновый удар.

В центре Одессы повреждены жилые дома и гражданские объекты.

Пострадали два человека – 17-летний парень и 23-летняя девушка.

Напомним, сегодня утром в Одессе вновь прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ракетного удара и атаке реактивных беспилотников.

О последствиях атаки официально проинформировали глава Одесской ОВА Олег Кипер и руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По информации Кипера, в центре Одессы повреждены объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома и учреждения.

«По предварительным данным, пострадал 17-летний юноша. Его госпитализировали. Информация о последствиях атаки и количестве пострадавших уточняется», – сообщил глава ОВА.

Позже он уточнил – пострадавших в результате сегодняшней атаки по Одессе двое – медики оказывают необходимую помощь 23-летней девушке.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак подтвердил, что пострадавших на данный момент двое, а также уточнил, что поврежден жилой дом. Детали выясняются.

По словам очевидцев, «прилет» вражеского дрона либо его осколков случился в районе улицы Маразлиевской, прямо напротив памятника Тарасу Шевченко.

В момент публикации этой новости поступила уточненная информация от Олега Кипера о последствиях сегодняшнего комбинированного ракетно-дронового удара.

«В центре Одессы повреждены объекты гражданской инфраструктуры: фасад и остекление четырехэтажного жилого дома и прилегающих зданий. Также повреждены припаркованные рядом легковые автомобили…

Также в Одесском районе в результате ракетного удара взрывной волной поврежден частный жилой дом», – написал он в соцсетях.

Информация о последствиях атаки и количестве пострадавших в местах попаданий в настоящее время уточняется.

По данным областного управления полиции, пострадавших в результате атаки трое – еще одному мужчине медики оказали помощь на месте.

Как сообщалось ранее, после ракетного удара РФ по предприятию в Одесском районе 20 июля три человека погибли и еще восемь получили травмы различной степени тяжести.

В память о погибших в результате вражеской атаки сегодняшний день, 21 июля, объявлен в Одессе Днем траура.