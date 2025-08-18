Ключевые моменты
- Часть Одессы в понедельник, 18 августа, осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Центрального, Южного и Северного РЭС.
Южный РЭС
Работы до 18:30:
- Амбулаторная, 2-15,
- Балтиморская, 25/2-33,
- Дубинина, 21,
- Приморская, 52,
- Симоненко, 1-58,
- Сечевых Стрельцов, 1/3,1/3Б, 9, 4А,
- дорога Фонтанская, 67А, 67, 69, 69/16, 69Г, 67, 67А, 69А,
- пер. 1-й Амбулаторный, 1-11,
- пер. Верфяный, 1-16,
- пер. Загородный, 9,
- пер. Кошевого, 5/В,
- пер. Садовый, 2,
- просп. Свободы, 71/корп.1, 71/корп.2, 71/корп.4, 71/корп.5, 71/корп.8, 71д, 73, 73-В, 73/корп.1, 75/5, 75/корп.2, 75/корп.3, 75/корп.4, 75/корп.6, 75/корп.7, 79/корп.4, 87/корп.4, 89/корп.7,89б,
- тупик Толвинского, 1/КОРП.3.
Центральный РЭС
Работы до 20:00:
- Артезианская, 1-22,
- Бассейная, 4,
- Бугаевская, 48-54,
- Строительная, 1-23,
- Вадатурского О., 79-131,
- Гранатная, 1-16б,
- Михайленко Анны, 18-51,
- Прибика Йозефа, 7-28Б,
- Радио, 1-15,
- Столярского, 4-Г,
- Спутников, 1-22а,
- Фунтового Ивана, 42-54,
- пер. 1-й Бассейный, 10-23,
- пер. 2-й Бассейный, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18,
- пер. Строительный, 4,
- пер. Гранатный, 2-8/корп.1,
- пер. Пограничный, 1-15а, 25, 29, 35;
- пер. Малиновский, 7.
Северный РЭС
Работы до 20:00:
- 2-я линия на жилом массиве, 12,
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,
- Вапняная, 1-47,
- Вапняное Селище, 4,6,7,11,12,
- Большая Садовая, 1-52,
- Винниченко Владимира, 26-49А,
- Высокая, 1-20,
- Витрогонова, 16-31,
- Глаубермана,
- Гордиенко,
- Грина, 8-23,
- Донецкая, 1/1-25,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 1-90А,
- Каменяров,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Клепацкого Павла, 17,
- Профессора Коровицкого, 115-151,
- Коцюбинского, 1-21,
- Кошица Александра,
- Крашевского Юзефа, 6а-21,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Лавковая, 1-45,
- Листная, 10б,
- Литмана Саймона, 6А, 20А, 20Б, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 99, 101, 103, 105,
- Летняя, 23-41,
- Луценко Ивана, 1,1а,
- Мазепы Ивана, 8-43,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская,
- Матюшенко, 25-58а,
- Мациевской, 1-44,
- Минаевская, 2-50,
- Михновского Николая, 3А-23В,
- Наклона, 17/1,
- Неждановой,
- Архитектора Нештурхи, 1-77,
- Озерная, 26-66,
- Орлика Пилипа,
- Осенний, 1-12,
- Пассионарные, 1-26,
- Южная дорога, 2-62,
- Похылая,
- Праведников мира, 2-78,
- Республиканская,
- Светлая, 1-14,
- Сергея Ядова, 58,
- Стеклянная, 1-47,
- Слободская, 1-44,
- Стельмаха, 2-44,
- Тихая,
- Трусовская, 5-19Б,
- Узикова Станислава, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Училищная, 22, 26,
- Хавкина, 64а-72,
- Химическая,
- Хорошенко, 21-53,
- Чайковая,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Шполянская,
- Штильова, 2-118а,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная,1-73,
- дорога Хаджибейская,
- пер. 1-й Вапняный, 1-11а,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
- пер. 1-й Керченский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й,5-й, 6-й, 7-й Наявный,
- пер. 1-й, Пересыпский,
- пер. 1-й Юбилейный,
- пер. 3-й Стеклянный, 2-16,
- пер. 3-й Восточный, 11,
- пер. Гетмана Петра Дорошенко, 8,
- пер. Квантовый, 1-27,
- пер. Краснослободский, 1-14,
- пер. Любашовский, 1-19/корп.1,
- пер. Одесский, 3,3а,5,7,
- пер. Ионы Атаманского, 1-15,
- пер. Севастопольский, 2-6, 18,
- ул. Украинской Леси 10, 11, 11А, 12, 20,
- пер. Ширяевский, 21, 28,
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23,
- спуск Латвийский, 1-27,
- спуск Мациевской, 25а,
- спуск Слободской, 27б,29.