отключение света

Ключевые моменты

  • Часть Одессы в понедельник, 18 августа, осталась без света. 
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Центрального, Южного и Северного РЭС.

Южный РЭС

Работы до 18:30:

  • Амбулаторная, 2-15,
  • Балтиморская, 25/2-33,
  • Дубинина, 21,
  • Приморская, 52,
  • Симоненко, 1-58,
  • Сечевых Стрельцов, 1/3,1/3Б, 9, 4А,
  • дорога Фонтанская, 67А, 67, 69, 69/16, 69Г, 67, 67А, 69А,
  • пер. 1-й Амбулаторный, 1-11,
  • пер. Верфяный, 1-16,
  • пер. Загородный, 9,
  • пер. Кошевого, 5/В,
  • пер. Садовый, 2,
  • просп. Свободы, 71/корп.1, 71/корп.2, 71/корп.4, 71/корп.5, 71/корп.8, 71д, 73, 73-В, 73/корп.1, 75/5, 75/корп.2, 75/корп.3, 75/корп.4, 75/корп.6, 75/корп.7, 79/корп.4, 87/корп.4, 89/корп.7,89б,
  • тупик Толвинского, 1/КОРП.3. 

Выбор редакции: Улица Малиновского в Одессе стала Вадатурского: истории этих двух выдающихся людей

Центральный РЭС

Работы до 20:00:

  • Артезианская, 1-22,
  • Бассейная, 4,
  • Бугаевская, 48-54,
  • Строительная, 1-23,
  • Вадатурского О., 79-131,
  • Гранатная, 1-16б,
  • Михайленко Анны, 18-51,
  • Прибика Йозефа, 7-28Б,
  • Радио, 1-15,
  • Столярского, 4-Г,
  • Спутников, 1-22а,
  • Фунтового Ивана, 42-54,
  • пер. 1-й Бассейный, 10-23,
  • пер. 2-й Бассейный, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18,
  • пер. Строительный, 4,
  • пер. Гранатный, 2-8/корп.1,
  • пер. Пограничный, 1-15а, 25, 29, 35;
  • пер. Малиновский, 7. 

Северный РЭС

Работы до 20:00:

  • 2-я линия на жилом массиве, 12,
  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,
  • Вапняная, 1-47,
  • Вапняное Селище, 4,6,7,11,12,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Винниченко Владимира, 26-49А,
  • Высокая, 1-20,
  • Витрогонова, 16-31,
  • Глаубермана,
  • Гордиенко,
  • Грина, 8-23,
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра, 1-90А,
  • Каменяров,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Клепацкого Павла, 17,
  • Профессора Коровицкого, 115-151,
  • Коцюбинского, 1-21,
  • Кошица Александра,
  • Крашевского Юзефа, 6а-21,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Лавковая, 1-45,
  • Листная, 10б,
  • Литмана Саймона, 6А, 20А, 20Б, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 99, 101, 103, 105,
  • Летняя, 23-41,
  • Луценко Ивана, 1,1а,
  • Мазепы Ивана, 8-43,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская,
  • Матюшенко,  25-58а,
  • Мациевской, 1-44,
  • Минаевская, 2-50,
  • Михновского Николая, 3А-23В,
  • Наклона, 17/1,
  • Неждановой,
  • Архитектора Нештурхи, 1-77,
  • Озерная, 26-66,
  • Орлика Пилипа,
  • Осенний, 1-12,
  • Пассионарные, 1-26,
  • Южная дорога, 2-62,
  • Похылая,
  • Праведников мира, 2-78,
  • Республиканская,
  • Светлая, 1-14,
  • Сергея Ядова, 58,
  • Стеклянная, 1-47,
  • Слободская, 1-44,
  • Стельмаха, 2-44,
  • Тихая,
  • Трусовская, 5-19Б,
  • Узикова Станислава, 9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Училищная, 22, 26,
  • Хавкина, 64а-72,
  • Химическая,
  • Хорошенко, 21-53,
  • Чайковая,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Шполянская, 
  • Штильова, 2-118а,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная,1-73,
  • дорога Хаджибейская,
  • пер. 1-й Вапняный, 1-11а,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
  • пер. 1-й Керченский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й,5-й, 6-й, 7-й Наявный,
  • пер. 1-й, Пересыпский,
  • пер. 1-й Юбилейный,
  • пер. 3-й Стеклянный, 2-16,
  • пер. 3-й Восточный, 11,
  • пер. Гетмана Петра Дорошенко, 8,
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • пер. Краснослободский, 1-14,
  • пер. Любашовский, 1-19/корп.1,
  • пер. Одесский, 3,3а,5,7,
  • пер. Ионы Атаманского, 1-15,
  • пер. Севастопольский, 2-6, 18,
  • ул. Украинской Леси 10, 11, 11А, 12, 20,
  • пер. Ширяевский, 21, 28,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск 2-й Пересыпский,  1-23,
  • спуск Латвийский, 1-27,
  • спуск Мациевской, 25а,
  • спуск Слободской, 27б,29.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме