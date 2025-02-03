Кабинет Министров Украины принял решение о переименовании 20 географических названий в Одесской области. Среди них урочища, балки и гора, которые согласно официальным документам получили новые названия:
- остров “Кубанский” в Измаильском районе стал “Липованским”,
- урочище «Большевик» в Березовском районе теперь носит название «Гайдамацкое»,
- урочище “Совхозная земля” в Болградском районе стало “Бриенской землей”
- урочище “Чапаево” в Раздельнянском районе переименовано в “Шептериди”
- урочище “Первое мая” в Подольском районе стало “Травневым”
- в Измаильском районе прежние названия балки и горы «Российская» теперь заменены на «Крюшия».
- балка “Фрунзе” в Березовском районе стала Румелийской.
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Полный список преименованных объектов на фото:
Напомним, полномасштабная деколонизация и декоммунизация нагрянула в Одесскую область после того, как глава Одесской военной администрации Олег Кипер подписал распоряжение о переименовании более 400 улиц: Большое переименование в Одессе и области: полный список новых названий
Среди этих объектов — 84 относятся непосредственно к Одессе.
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