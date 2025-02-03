Про це йдеться в офіційній заяві Повітряного командування «Південь» у Фейсбук.

Після підступного удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» по історичному центру Одеси в публічному просторі одразу з’явилась інформація, начебто удар «балістикою» скоригував російський безпілотник «Орлан-10» безпосередньо над містом, і цього удару «можна було уникнути», знищивши БПЛА.

«Офіційно спростовуємо та з метою недопущення надалі поширення неперевіреної інформації Повітряне командування «Південь» звертається до блогерів, волонтерів, лідерів думок та медійних персон більш виважено коментувати дану тематику», – йдеться в повідомленні військових.

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У командуванні повідомили, що 31 січня Одеса і весь південь України перебував у зоні суцільної низької хмарності. Нижня межа хмар – 90 м, верхня – 3600 м. Розвідувальний БПЛА «Орлан-10» дійсно фіксувався, але не над Одесою, а в акваторії Чорного моря на відстані 25-30 кілометрів від берегової лінії.

«Сьогодні для нанесення ракетних ударів по стаціонарних об’єктах ворогу не потрібне коригування безпілотником. «Орлан-10« у цей час зазвичай використовується з метою відеофіксації результатів російських терористичних дій, а також і для визначення районів “виходів” ракет нашої протиповітряної оборони», – зазначили в командуванні.

Повідомляється, що 31 січня ворожий БПЛА був виявлений завчасно. Його бачили оператори радіолокаційних систем протягом усього польоту, що відображено на схемі, аж до місця знищення – коли це стало можливо (через невеликий радіус застосування зенітних FPV-дронів). «Орлан» був вражений розрахунком перехоплювачів FPV-дронів у районі Коблевого.

Військові підкреслюють, що до протиповітряної оборони Півдня України залучено всі наявні сили і засоби, зокрема вже наявну систему зенітних дронів-перехоплювачів, які часто показують високу ефективність за сприятливих умов.

«Методика наведення «дрон на дрон» активно впроваджується на всіх напрямках протиповітряної оборони. Сучасні технології, пошук нових способів боротьби – у пріоритеті. Але треба розуміти, що територія держави велика, а наші можливості із засобами виявлення та наведення, на жаль, не безмежні», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2024 році підрозділи повітряного командування «Південь» виявили та знищили 106 розвідувальних БПЛА «Орлан-10», з них 75 у межах Одеської області.