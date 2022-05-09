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Минус «Орлан-10»: в Одесской области сбили очередной рашистский беспилотник

Минус «Орлан-10»: в Одесской области сбили очередной рашистский беспилотник

Сегодня утром, 9 мая 2022 года, в небе над Одесчиной наши силы противовоздушной обороны уничтожили очередной вражеский беспилотник «Орлан-10».

Информацию об этом подтвердил представитель областной военной администрации Сергей Братчук.

«Одещина. Как говорил утром, что благодарим ПВО, так и случилось. Подтверждено уничтожение очередной рашистской «птицы». Минус «Орлан-10»,

– написал он в своем Телеграмм-канале.

Как сообщалось ранее, утром 9 мая рашисты ударили по Одесскому региону четырьмя ракетами с территории оккупированного Крыма.

До этого российские фашисты почти двое суток подряд обстреливали Одессу и область. Рекордными стали сутки 8 мая. За это время противник совершил 9 обстрелов, запустив в каждом из них две и более ракет.

В Одессе 8 мая воздушную тревогу объявляли 11 раз, что стало своего рода «рекордом» с начала войны.

Фото иллюстративное, 24 канал

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Редакция ПРОФИЛЬ

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