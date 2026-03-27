Ключевые моменты:

В Одессе проводится очистка ливневок, ремонт дождеприемников и восстановление дорожного покрытия.

В работах задействованы 48 единиц спецтехники и 352 рабочих.

Автовладельцев просят не парковаться на решетках и вблизи дождеприемников.

Дорожные работы в Одессе 27 марта: адреса

Сегодня, 27 марта, коммунальное предприятие «Міські дороги» проводит работы на улицах Одессы. Главная задача — очистка дождеприемников, ливневых коллекторов, ремонт дорожного и тротуарного покрытия, а также уборка города.

На конкретных улицах работы идут следующим образом:

ул. Лиманная — очистка водоотводного лотка;

ул. Люстдорфский взр., 1 ст. — очистка ливневого коллектора;

ул. Железнодорожная — очистка водоотводного канала;

ул. Базарная/ул. Канатная — ремонт дождеприемника;

Приморский бульвар, 11 — очищение дождеприемника;

ул. Колонтаевская — покраска мусоросборников;

ул. Химическая и переулок Воронцовский — ручная уборка;

по городу — уборка и мойка остановочных комплексов;

площадь Соборная — мойка подземных контейнеров для ТБО;

ул. Богдана Хмельницкого (между переулком Прохоровский и ул. Мясоедовская) и ул. Золотой Берег — асфальтирование дорожного и тротуарного покрытия;

ул. Равности, 2 — асфальтирование дорожного и тротуарного покрытия;

ул. Наливная — подготовка к восстановлению покрытия;

бульвар Французский — ремонт и восстановление брусчатки.

Для выполнения работ задействованы 48 единиц специальной техники и 352 сотрудника предприятия.

Городские службы просят водителей соблюдать правила парковки и не оставлять транспорт на решетках дождеприемников и рядом с ними, чтобы работы прошли без задержек.

Напомним, в Одессе сегодня продолжится обкатка трамвайных маршрутов. Водителей просят не оставлять авто на путях и не мешать движению.

