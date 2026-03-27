Ключевые моменты:
- В Одессе проводится очистка ливневок, ремонт дождеприемников и восстановление дорожного покрытия.
- В работах задействованы 48 единиц спецтехники и 352 рабочих.
- Автовладельцев просят не парковаться на решетках и вблизи дождеприемников.
Дорожные работы в Одессе 27 марта: адреса
Сегодня, 27 марта, коммунальное предприятие «Міські дороги» проводит работы на улицах Одессы. Главная задача — очистка дождеприемников, ливневых коллекторов, ремонт дорожного и тротуарного покрытия, а также уборка города.
На конкретных улицах работы идут следующим образом:
- ул. Лиманная — очистка водоотводного лотка;
- ул. Люстдорфский взр., 1 ст. — очистка ливневого коллектора;
- ул. Железнодорожная — очистка водоотводного канала;
- ул. Базарная/ул. Канатная — ремонт дождеприемника;
- Приморский бульвар, 11 — очищение дождеприемника;
- ул. Колонтаевская — покраска мусоросборников;
- ул. Химическая и переулок Воронцовский — ручная уборка;
- по городу — уборка и мойка остановочных комплексов;
- площадь Соборная — мойка подземных контейнеров для ТБО;
- ул. Богдана Хмельницкого (между переулком Прохоровский и ул. Мясоедовская) и ул. Золотой Берег — асфальтирование дорожного и тротуарного покрытия;
- ул. Равности, 2 — асфальтирование дорожного и тротуарного покрытия;
- ул. Наливная — подготовка к восстановлению покрытия;
- бульвар Французский — ремонт и восстановление брусчатки.
Для выполнения работ задействованы 48 единиц специальной техники и 352 сотрудника предприятия.
Городские службы просят водителей соблюдать правила парковки и не оставлять транспорт на решетках дождеприемников и рядом с ними, чтобы работы прошли без задержек.
Напомним, в Одессе сегодня продолжится обкатка трамвайных маршрутов. Водителей просят не оставлять авто на путях и не мешать движению.
По теме: На улицы Одессы после длительного простоя вышли троллейбусы (видео)