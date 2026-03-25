Ключевые моменты:

26–27 марта в Одессе пройдет обкатка трамвайных маршрутов.

Водителей просят не оставлять авто на путях и не мешать движению.

Тестовые выезды не означают немедленный запуск регулярного движения.

Обкатка трамваев в Одессе 26-27 марта: что нужно знать

Как сообщили в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс», в ближайшие два дня водители предприятия проведут обкатку трамвайных маршрутов. Это необходимый технологический процесс: специалистам нужно убедиться, что напряжение в сети стабильно, а рельсы не повреждены и свободны от препятствий.

Водителей частных авто убедительно просят быть предельно внимательными и не оставлять машины в габаритах движения трамваев. Любая помеха на путях может сорвать график технических испытаний и отсрочить долгожданное возвращение муниципального транспорта на улицы Одессы.

Будет ли работать электротранспорт в Одессе с апреля?

Важно понимать, что появление трамвая на остановке в эти дни еще не означает начала регулярных пассажирских перевозок. Это всего лишь «экзамен» для техники и сетей перед возможным полноценным запуском.

Пока вопрос о выходе всех троллейбусов и трамваев на полноценные маршруты остается главной интригой. Многие горожане надеются на запуск уже 1 апреля, и нынешняя активная обкатка — верный признак того, что город делает для этого всё возможное.

Напомним, в Одессе внедрили систему отслеживания социальных автобусов, однако на карте отображаются не все транспортные средства.