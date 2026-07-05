Ключевые моменты:

В ночь на 5 июля силы ПВО сбили и подавили 112 из 125 вражеских БпЛА, а также перехватили 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

По данным The New York Times, украинские удары по ПВО, мостам и энергетике превращают оккупированный полуостров в «гигантскую логистическую мышеловку» для РФ.

Аналитики ISW доказали, что заявления диктатора о полной оккупации Луганской области и захвате Константиновки являются срежиссированным спектаклем, а реальные темпы наступления РФ за год упали в 16 раз.

Отражение воздушного удара и ситуация на фронте 5 июля

В ночь на 5 июля 2026 года российские войска нанесли очередной массированный удар по территории Украины. Враг применил противорадиолокационную ракету Х-31, три управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 125 ударных беспилотников.

Благодаря слаженной работе противовоздушной обороны на севере, юге и востоке страны удалось уничтожить и нейтрализовать 112 БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и других модификаций. Также ликвидированы все три ракеты Х-59/69. Тем не менее зафиксированы попадания 4 дронов на трех локациях, а в 8 регионах задокументировано падение обломков сбитых воздушных целей.

Под атакой, в частности, были Сумы, Запорожье, Днепр. В Днепре оккупанты ударили по предприятию. В Запорожье повреждены многоэтажный дом и критическая инфраструктура. В Сумах оккупанты атаковали АЗС, пострадали три человека.

На линии столкновения ситуация остается крайне динамичной — за сутки произошло 295 боевых столкновений. Особое давление враг оказывает на Гуляйпольском направлении, где зафиксировано 38 атак в районах Доброполья, Железнодорожного, Святопетровки и в сторону ряда других населенных пунктов.

4 июля украинские защитники опубликовали видео из разных районов Константиновки Донецкой области, опровергая утверждения российских оккупантов о захвате города.

«Заявления о якобы захвате Константиновки — это очередной информационный фейк, призванный создать иллюзию успехов на фоне огромных потерь личного состава и провала попыток достичь поставленных целей. Реальность иная», — подчеркнули в 19-м армейском корпусе Сухопутных войск ВСУ.

Силы обороны ликвидировали 1290 российских оккупантов. Также уничтожены 7 танков, 9 боевых бронированных машин, 63 артиллерийские системы, 3 РСЗО, одно средство ПВО и 6 наземных роботизированных комплексов.

Логистический тупик: полуостров Крым под массированным давлением ВСУ

После оккупации Крыма в 2014 году Владимир Путин гордо именовал его «непотопляемым авианосцем». Однако сейчас, как отмечает издание The New York Times, украинская армия превращает полуостров в настоящий кошмар для Кремля.

Украинские атаки носят комплексный характер и усиливают действие друг друга. Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес подчеркивает: «На полуострове фактически негде спрятаться. Украинские силы могут поражать любые объекты в Крыму — логистические центры, аэродромы, штабы и системы ПВО».

Хронология системного уничтожения военной инфраструктуры РФ в Крыму:

1. Уничтожение радаров и зенитно-ракетных комплексов (31 объект за июнь).

2. Удары по мостам, дорогам и остановка паромных переправ.

3. Вывод из строя энергосетей и нефтебаз.

В результате этих действий оккупированный Крым, который рискует остаться еще и без интернета после отключений света и дефицита бензина, превращается в изоляционную ловушку. Российская группировка на южном фронте из-за этих ударов уже частично вынуждена была перейти к глухой обороне.

Спектакль для Запада: ISW поймал Путина на вымышленных «победах»

Пытаясь перебить негативный для Кремля информационный фон и замаскировать критическое замедление темпов продвижения своих войск, Владимир Путин провел постановочную встречу с военным руководством. Диктатор публично соврал о якобы полной оккупации Луганской области, быстром прорыве под Сумами и Харьковом, а также о полном захвате Константиновки Донецкой области.

Однако аналитики Института изучения войны (ISW) разбили эту пропаганду реальными цифрами. Путин заявил, что с 1 января 2026 года РФ якобы захватила 133 населенных пункта и более 3000 кв. км. Генерал Герасимов добавил, что только за июнь якобы оккупировано 636 кв. км.

«ISW обнаружил доказательства, подтверждающие, что с начала 2026 года российские войска захватили или проникли всего в 64 населенных пункта на площади 621,7 квадратных километра. А за июнь — лишь в 20 населенных пунктов на площади около 30,42 кв. км. Это не имеет ничего общего с выдуманной Путиным реальностью», — констатируют эксперты.

По данным космической разведки и верифицированных карт, российские командиры системно искажают информацию: они рапортуют о нахождении в 9 км от Запорожья (в реальности — более 21 км) и в 7 км от Доброполья (хотя до города еще не менее 17 км).

Заявление о полной оккупации Константиновки эксперты называют «спектаклем, ориентированным на США», чтобы продемонстрировать «неизбежность» победы РФ. В действительности средняя скорость российского наступления за год сократилась примерно в 16 раз и составляет сейчас всего около 1,01 кв. км в день, а украинская оборона вдоль ключевых оборонительных рубежей Донбасса остается устойчивой.