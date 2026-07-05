Ключевые моменты:

Предложение РФ временно прекратить огонь 6 июля является классической военной уловкой, цель которой — дать оккупантам закрепиться в городе.

Город находится под контролем Сил Обороны Украины. Вражеские видео с триколорами на окраинах — это исключительно медийный инструмент оккупантов.

Противник использует численное преимущество для постоянной инфильтрации в глубину жилой застройки, однако несет колоссальные потери.

Штурм окраин: где пытается закрепиться враг

На данный момент в Константиновке идут ожесточенные городские бои. Ситуация остается сложной и динамичной. Воспользовавшись нехваткой пехотных резервов у ВСУ, штурмовые группы россиян сумели подойти к окраинам и пытаются просочиться вглубь населенного пункта.

Оперативную обстановку на этом участке фронта проанализировали эксперты оборонного паблика DeepState.

Наиболее критические точки противостояния сейчас зафиксированы в следующих районах:

Район Ильиновки: враг пытается окопаться для создания плацдарма.

Район Новодмитровки: оккупанты стремятся установить огневой контроль и перекрыть логистические маршруты практически по всей территории Константиновки.

В то же время аналитики подчеркивают: продвижение дается россиянам огромной ценой. Именно эффективная и беспрерывная работа украинских пилотов FPV-дронов и артиллерии срывает планы командования РФ по полноценному захвату города, превращая каждую попытку продвижения в конвейер смертей для российской пехоты.

«Обстановку в городе нельзя назвать легкой и контролируемой, однако следует отметить, что Константиновка остается под контролем Сил Обороны Украины. Стоит понимать, что часто встречающиеся «флаговтики» в сети являются исключительно медийной составляющей врага, ведь всех пехотинцев, которые доживают до фиксации кадра, уничтожают или берут в плен», — пишет DeepState.



Лицемерие Минобороны РФ и истинные цели затишья

В DeepState называют предложение о шестичасовой тишине верхом цинизма, ведь сама РФ ежедневно стирает Константиновку с лица земли массированными ударами управляемых авиабомб (КАБов) и беспилотников-камикадзе.

«Категорически нельзя соглашаться на какие-либо мирные временные предложения врага, ведь это ложь, за которой скрывается коварство», — резюмируют аналитики.

Любая пауза в боевых действиях будет мгновенно использована оккупантами для подтягивания резервов, перегруппировки штурмовых подразделений и укрепления позиций в захваченных зданиях, что в итоге лишь усложнит задачу украинским защитникам.

Напомним, военное командование РФ заявляет, что якобы российские войска оккупировали город Константиновку. Однако в группировке войск «Восток» назвали сообщение россиян ложью и попыткой РФ «нарисовать» успех и оправдать большие потери живой силы.

Читайте также: Кто разрушает Одессу быстрее: российские удары или наше равнодушие? Разницу почти не видно