Ключевые моменты:
- Предложение РФ временно прекратить огонь 6 июля является классической военной уловкой, цель которой — дать оккупантам закрепиться в городе.
- Город находится под контролем Сил Обороны Украины. Вражеские видео с триколорами на окраинах — это исключительно медийный инструмент оккупантов.
- Противник использует численное преимущество для постоянной инфильтрации в глубину жилой застройки, однако несет колоссальные потери.
Штурм окраин: где пытается закрепиться враг
На данный момент в Константиновке идут ожесточенные городские бои. Ситуация остается сложной и динамичной. Воспользовавшись нехваткой пехотных резервов у ВСУ, штурмовые группы россиян сумели подойти к окраинам и пытаются просочиться вглубь населенного пункта.
Оперативную обстановку на этом участке фронта проанализировали эксперты оборонного паблика DeepState.
Наиболее критические точки противостояния сейчас зафиксированы в следующих районах:
- Район Ильиновки: враг пытается окопаться для создания плацдарма.
- Район Новодмитровки: оккупанты стремятся установить огневой контроль и перекрыть логистические маршруты практически по всей территории Константиновки.
В то же время аналитики подчеркивают: продвижение дается россиянам огромной ценой. Именно эффективная и беспрерывная работа украинских пилотов FPV-дронов и артиллерии срывает планы командования РФ по полноценному захвату города, превращая каждую попытку продвижения в конвейер смертей для российской пехоты.
«Обстановку в городе нельзя назвать легкой и контролируемой, однако следует отметить, что Константиновка остается под контролем Сил Обороны Украины. Стоит понимать, что часто встречающиеся «флаговтики» в сети являются исключительно медийной составляющей врага, ведь всех пехотинцев, которые доживают до фиксации кадра, уничтожают или берут в плен», — пишет DeepState.
Лицемерие Минобороны РФ и истинные цели затишья
В DeepState называют предложение о шестичасовой тишине верхом цинизма, ведь сама РФ ежедневно стирает Константиновку с лица земли массированными ударами управляемых авиабомб (КАБов) и беспилотников-камикадзе.
«Категорически нельзя соглашаться на какие-либо мирные временные предложения врага, ведь это ложь, за которой скрывается коварство», — резюмируют аналитики.
Любая пауза в боевых действиях будет мгновенно использована оккупантами для подтягивания резервов, перегруппировки штурмовых подразделений и укрепления позиций в захваченных зданиях, что в итоге лишь усложнит задачу украинским защитникам.
Напомним, военное командование РФ заявляет, что якобы российские войска оккупировали город Константиновку. Однако в группировке войск «Восток» назвали сообщение россиян ложью и попыткой РФ «нарисовать» успех и оправдать большие потери живой силы.
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