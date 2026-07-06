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В ночь на 6 июля враг атаковал Одессу: вспыхнули гаражи, а взрывная волна выбила окна в домах.

В частном секторе города ранен 23-летний парень.

В Киевском районе Одессы повреждены пять частных домов и общежитие, там разбирают завалы.

На утро понедельника городские службы уже приняли 26 заявлений на компенсацию, убрали улицы и восстановили движение трамваев.

Об оперативной обстановке и ликвидации последствий удара сообщил глава Одесской городской военной администрации (ГВА) Сергей Лысак.

По информации ГВА, сразу после атаки в Хаджибейском районе вспыхнули гаражи. Спасатели оперативно потушили пожар. Также взрывной волной выбило окна в соседних домах.

В другом районе Одессы под удар попал частный сектор. Ранен 23-летний парень. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

По состоянию на 7:00 утра понедельника в Киевском районе Одессы зафиксировали повреждения пяти частных домов и здания общежития. Спасатели все еще разбирают там завалы.

В то же время транспортники уже восстановили поврежденные трамвайные пути – движение общественного транспорта в городе не останавливалось.

В Хаджибейском районе коммунальщики также сработали оперативно и уже полностью убрали придомовые территории.

На местах «прилетов» продолжают работать все городские и экстренные службы. Развернут оперативный штаб – здесь пострадавшие жители могут получить помощь и консультации. К утру специалисты уже приняли 26 заявлений на выплату компенсаций за поврежденное имущество.

Напомним, днем 1 июля Россия ударила баллистикой по Одесской области. В результате вражеской атаки погибли два человека и еще 13 мирных жителей получили ранения.