Ключевые моменты:
- В ночь на 6 июля враг атаковал Одессу: вспыхнули гаражи, а взрывная волна выбила окна в домах.
- В частном секторе города ранен 23-летний парень.
- В Киевском районе Одессы повреждены пять частных домов и общежитие, там разбирают завалы.
- На утро понедельника городские службы уже приняли 26 заявлений на компенсацию, убрали улицы и восстановили движение трамваев.
Об оперативной обстановке и ликвидации последствий удара сообщил глава Одесской городской военной администрации (ГВА) Сергей Лысак.
По информации ГВА, сразу после атаки в Хаджибейском районе вспыхнули гаражи. Спасатели оперативно потушили пожар. Также взрывной волной выбило окна в соседних домах.
В другом районе Одессы под удар попал частный сектор. Ранен 23-летний парень. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
По состоянию на 7:00 утра понедельника в Киевском районе Одессы зафиксировали повреждения пяти частных домов и здания общежития. Спасатели все еще разбирают там завалы.
В то же время транспортники уже восстановили поврежденные трамвайные пути – движение общественного транспорта в городе не останавливалось.
В Хаджибейском районе коммунальщики также сработали оперативно и уже полностью убрали придомовые территории.
На местах «прилетов» продолжают работать все городские и экстренные службы. Развернут оперативный штаб – здесь пострадавшие жители могут получить помощь и консультации. К утру специалисты уже приняли 26 заявлений на выплату компенсаций за поврежденное имущество.
Напомним, днем 1 июля Россия ударила баллистикой по Одесской области. В результате вражеской атаки погибли два человека и еще 13 мирных жителей получили ранения.