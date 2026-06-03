Ключевые моменты:

Песков заявил, что война может закончиться «за сутки» при выполнении требований РФ о капитуляции Украины.

Украинские беспилотники поразили нефтяной терминал в Санкт-Петербурге и военный корабль «Бойкий» в Кронштадте.

ISW считает, что Россия усиливает атаки, пытаясь компенсировать военные неудачи и давление на тыл.

Война может завершиться «хоть сегодня», но есть нюанс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз озвучил циничные условия для прекращения боевых действий в Украине. По его словам, война может завершиться «до конца дня», если украинские военные сложат оружие и покинут территории Донецкой и Луганской областей.

Таким образом, Кремль в очередной раз озвучил ультимативные условия для прекращения боевых действий, потребовав от Украины фактически добровольной капитуляции.

«Украинская сторона может все остановить до конца текущих суток, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ украинским военным сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации», – заявил Песков.

В Украине и международном сообществе подобные заявления РФ традиционно называют циничными, подчеркивая, что отказ от суверенных территорий под давлением агрессора не имеет ничего общего с реальным мирным процессом.

«Это происходит рядом с нами»: украинские дроны передали «привет» Петербургскому форуму

Всю ночь и утро жители Санкт-Петербурга сообщали о взрывах и столбах дыма. Местный губернатор написал о 30 сбитых БпЛА, но почему-то не стал комментировать очевидное – мощный пожар в порту.

То есть, пока в Питере готовились пафосно открывать экономический форум (к слову, среди его участников заявлены и производители беспилотников), туда неожиданно прилетели украинские «гости». Главной целью стал местный нефтяной терминал – один из крупнейших российских морских хабов по перевалке нефтепродуктов на Балтике.

Кроме того, в Кронштадте, где расположена база Балтийского флота, предварительно, сегодня утром был поражен один из кораблей ВМФ РФ.

По уточненной информации, после сегодняшней атаки в Кронштадте горит корабль «Бойкий». В последние годы он неоднократно сопровождал суда «теневого флота» в районе Ла-Манша.

Одна из россиянок в Питере выдала гениальную фразу:

«Все, что происходит, действительно происходит и происходит рядом с нами, а не где-то там».

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что среди пораженных этой ночью целей – Петербургский нефтяной терминал:

«От нашей государственной границы Украины до этого объекта российской нефтяной отрасли, работающей на войну, около 1100 км. Также достигнуты и сугубо военные цели на Кронштадтской базе».

«Места священных корней диктатора, где 60 лет назад «Ленинградская улица» учила Вову быть первым, кто ударит. Санкт-Петербургский экономический форум – включайте калькуляторы вероятностей и трендов. Нефтяной терминал «Санкт-Петербург» – 20-й за 23 дня, юбилейный нефтяной танкер, успешно подсвеченный «Свободолюбивой украинской птицей» (с 1 мая по 3 июня)», – прокомментировал командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди.

Он добавил, что это совместная операция сил и средств глубокого уничтожения СБС, ССО, СБУ, ГУР.

Еще одна цель «добрых дронов» – предприятие в Мичуринске в Тамбовской области, где украинские дроны посетили завод АО «Прогресс», задействованный в производстве российского оружия. В частности, завод изготавливает высокотехнологичную аппаратуру для авиационных и ракетных систем управления. Расстояние от линии фронта – около 600 километров.

Массированными ударами по Киеву путин пытается скрыть провалы России, – ISW

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что нынешняя волна российских атак связана не только с попыткой воспользоваться нехваткой ракет для Patriot у Украины. кремль пытается отвлечь внимание от собственных проблем: неспособности защитить российский тыл от украинских дальнобойных ударов и отсутствия успехов на фронте.

В ISW называют заявления Москвы о якобы «ответных ударах» попыткой оправдать очередную эскалацию. При этом российские ракеты и дроны регулярно бьют по жилым районам, критической инфраструктуре и гражданским объектам.

«Кремль пытается сломить волю украинцев к сопротивлению и одновременно скрыть тот факт, что сам не способен надежно защитить собственную территорию», – считают в ISW.

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