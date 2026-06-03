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Ночью 3 июня российские беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Одесской области.

Повреждены грузовой автомобиль на парковке и служебное помещение.

Ранены двое мужчин, одного госпитализировали.

На месте атаки работают экстренные службы и правоохранители.

В ночь на 3 июня 2026 года российские войска снова атаковали ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесской области.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, в результате атаки были повреждены грузовой автомобиль и служебное помещение на парковке.

Также известно о пострадавших: в результате ночной атаки травмы получили двое мужчин в возрасте 20 и 36 лет. Одного из них госпитализировали.

«На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередные военные преступления и РФ против гражданского населения», – добавил глава ОВА.

Информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших уточняется.

Напомним, 1 июня российские дроны атаковали гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области. Были повреждены солнечные панели на территории частного предприятия.