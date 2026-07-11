Ключевые моменты:

Россия ночью атаковала Украину баллистическими и авиационными ракетами, а также более чем сотней ударных дронов.

В Киеве в результате атаки пострадали 11 человек, среди них ребенок.

Украинские силы поразили 21 российский танкер, а также буксиры, сухогрузы и другие суда в Азовском море.

Западные аналитики отмечают, что украинские дальнобойные удары все сильнее влияют на военную экономику России.

Киев снова оказался под массированным ударом

В ночь на 11 июля российские войска нанесли очередной комбинированный удар по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, противник применил шесть баллистических ракет «Искандер-М»/С-400, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69, две противорадиолокационные ракеты Х-31 и 121 ударный беспилотник различных типов.

Основной удар пришелся на Киев. Баллистические ракеты атаковали столицу еще до объявления воздушной тревоги. Повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Святошинском и Соломенском районах.

По последним данным, в Киеве пострадали 11 человек, среди которых 11-летний мальчик. Повреждены жилые дома, автомобили и здание аптеки.

ПВО уничтожила большинство вражеских целей

По предварительной информации Воздушных сил ВСУ, к утру украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 111 ударных беспилотников.

При этом зафиксированы попадания баллистических ракет, двух авиационных ракет и семи ударных дронов на 11 локациях. Еще на трех территориях зафиксировано падение обломков сбитых целей. Информация о последствиях применения двух противорадиолокационных ракет уточняется.

Украина нанесла массированный удар по российским танкерам

В ночь на 11 июля подразделения Сил обороны Украины провели масштабную операцию в акватории Азовского моря.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение 21 российского танкера, которые использовались для перевозки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций. Кроме того, под удар попали четыре буксира, два сухогруза и земснаряд, задействованные в военной логистике и обеспечении работы портовой инфраструктуры.

Степень нанесенного ущерба сейчас уточняется.

По данным Reuters, после серии украинских ударов Россия временно ограничила движение судов по Азово-Донскому каналу, который играет важную роль в перевозке зерна и нефтепродуктов.

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Западные СМИ: украинские дальнобойные удары меняют ситуацию

Западные аналитики отмечают, что Украина продолжает расширять возможности нанесения ударов по объектам в глубине российской территории.

Как пишет Bloomberg, воздушные тревоги теперь регулярно объявляют далеко за пределами приграничных регионов России. По оценке экспертов, удары по нефтеперерабатывающим предприятиям, объектам военно-промышленного комплекса и логистике усиливают давление на российскую экономику и усложняют обеспечение армии.

Военные специалисты также отмечают, что Украина все чаще сочетает массированные атаки беспилотников с применением крылатых ракет, перегружая российскую систему противовоздушной обороны и повышая вероятность поражения важных военных объектов.

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