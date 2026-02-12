Ключевые моменты:

На побережье нашли двух птиц в мазуте — черношейную поганку и красношейную гагару.

В нацпарке «Тузловские лиманы» почти с мая 2025 года не фиксировали загрязнения мазутом.

Экологи просят провести лабораторные исследования нефтепродукта.

Птицы в мазуте в нацпарке «Тузловские лиманы»

11 февраля во время проверки побережья в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» экологи обнаружили двух птиц, загрязнённых мазутом. Об этом сообщил эколог Иван Русев в соцсетях.

По его словам, это были черношейная поганка и красношейная гагара. Ранее, начиная с мая 2025 года, во время регулярных обследований песчаной пересыпи следов мазута на побережье Чёрного моря в пределах нацпарка не находили.

Иван Русев объяснил, что мазут может попасть в организм птицы, когда он находится в жидком состоянии. Токсичное вещество проникает через кожу и перья, а также через клюв — во время чистки оперения. Это постепенно приводит к гибели.

Эколог предполагает, что птицы могли пострадать ещё в начале экологической катастрофы в Керченском проливе. После гибели их тела дрейфовали по течению и в итоге оказались у берегов Одесской области — более чем в 600 километрах от места аварии.

Администрация нацпарка уже сообщила о находке в департамент экологии и природных ресурсов Одесской ОВА, а также в Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа. Специалисты надеются, что ведомства оперативно организуют лабораторные исследования, чтобы определить, каким именно нефтепродуктом были загрязнены птицы.

По словам Русева, госструктуры обязаны быстро отреагировать согласно решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской ОГА от 27 января 2025 года.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе затонули российские танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили около 10 тысяч тонн мазута. Он застывает при температуре плюс 25 градусов, на поверхность не всплывает и уходит в толщу воды, опускаясь на дно. Ученые заявляют, что откачать мазут физически невозможно из-за его консистенции. Это станет большой проблемой для экосистемы Черного моря на многие годы, считают ученые.

Новым ударом по экосистеме стал разлив масла на побережье Одесской области после вражеского удара по порту Пивденный в декабре 2025 года. Это привело к массовой гибели водоплавающих птиц.

