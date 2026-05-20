Ключевые моменты:

Одесская область вошла в топ-6 регионов Украины по количеству строительных компаний.

Тем не менее, темпы ввода жилья существенно отстают от довоенного уровня.

В 2024 году объем введенного жилья составил всего 55,9% от показателей 2021 года.

Основные причины спада — риски безопасности и изменение спроса на рынке жилья.

В Украине уменьшились объемы строительства, но часть регионов уже превысила довоенные показатели.

Украинский строительный рынок меняется

Одесская область вошла в шестерку регионов Украины с наибольшей концентрацией строительных компаний. Опередили наш регион Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Харьковская области.

Правда, рынок строительства претерпел существенные изменения из-за полномасштабной войны — как в масштабах, так и в географии развития. Одесщина сохраняет статус одного из ключевых строительных регионов, однако темпы ввода нового жилья здесь остаются ниже довоенного уровня.

Аналитики отмечают, что в 2024 году объем введенного в эксплуатацию жилья в Одесской области составил всего 55,9% от показателей 2021 года. Это свидетельствует о разрыве между количеством зарегистрированных строительных компаний и реальными темпами запуска новых объектов.

Среди причин: риски безопасности и изменение поведения покупателей. Если ранее основной спрос концентрировался в крупных городах и стимулировал многоэтажную застройку, то сейчас спрос смещается в более безопасные регионы и в сторону частного жилья.

В целом по Украине также фиксируется спад: объем введенного жилья снизился с 11,4 млн кв. м в 2021 году до 9,8 млн. кв. м в 2024 году. В то же время, ряд областей уже превысил довоенные показатели — среди них Винницкая, Ровенская, Волынская, Ивано-Франковская и Полтавская.

Еще одна заметная тенденция – изменение структуры жилищного строительства. Впервые за последние годы в Украине доля одноквартирных домов превысила многоквартирные: с 38% в 2021 году до 51% в 2024 году. Соответственно, доля многоэтажной застройки уменьшилась до 49%. По словам аналитиков, это связано с изменением приоритетов украинцев: растет запрос на автономность, более низкую плотность застройки и чувство безопасности.

Несмотря на вызовы военного времени, Одесса остается одним из основных строительных центров страны. По данным статистики, в 2025 году в области введено почти 800 тысяч квадратных метров жилья – это на 37,6% больше, чем годом ранее. В общей сложности сдано 12 993 квартиры, из которых подавляющее большинство — 86,6% — в многоквартирных домах.

Источник: УСИ