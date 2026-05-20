Ключевые моменты:

Укрзализныця готовит запуск нового международного поезда Киев – Варна в Болгарию.

Первый тестовый рейс запланирован на лето 2026, ориентировочно в июне.

Маршрут будет проходить через Румынию, время в пути — до 30 часов.

Поезд соединит Киев с болгарским побережьем и будет доступен пассажирам из нескольких западных городов Украины.

Одессы в списке остановок нет – через город новый рейс не будет курсировать.

Окончательное расписание, список станций и стоимость билетов еще согласовывают.

Что известно о новом направлении

Недавно стало известно, что этим летом Украина планирует запустить новый международный железнодорожный маршрут в Болгарию. Прямой поезд между двумя странами планируют восстановить в ближайшее время. Ожидается, что это не только облегчит поездку для пассажиров, но и усилит транспортное сотрудничество Украины со странами ЕС.

Правда, конкретных дат пока никто не называет. Известно лишь, что первый тестовый рейс нового маршрута планируется провести летом 2026 года, ориентировочно в июне. Ведь спрос на новое направление уже подтвержден, поэтому Украина, Румыния и Болгария координируют техническую подготовку инфраструктуры, чтобы запустить сообщение в пике туристического сезона.

Новый международный рейс будет проходить транзитом через Румынию, что нуждается в тесном сотрудничестве между транспортными ведомствами трех государств.

Новый маршрут будет удобен не только жителям столицы. Прямое сообщение с болгарским побережьем также получат пассажиры из Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Львова, Ивано-Франковска, Черновца. К слову, через Одессу поезд не будет курсировать. Ожидаемая продолжительность поездки – до 30 часов. В профильном министерстве отмечают, что автобусом дорога занимает примерно столько же, однако поездка по железной дороге будет значительно более комфортной.

Добавим, пока окончательное расписание, перечень остановок и стоимость проезда еще не согласуются. Продажа билетов будет открыта после завершения технических консультаций и тестового запуска маршрута. Однако туроператоры отмечают, что ориентировочная цена билета будет стоить около 100 евро.

