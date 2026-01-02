Ключевые моменты:

В результате удара баллистическими ракетами ранены 30 человек.

Среди пострадавших — 6-месячный ребенок, большинство получили осколочные травмы.

Поисковые работы продолжаются, под завалами могут оставаться люди.

Ракетный удар по Харькову 2 января

2 января российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по центру Харькова. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, в результате атаки ранения получили 30 человек.

По информации властей, одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что по городу было выпущено две ракеты.

В Харьковской областной военной администрации сообщили, что среди пострадавших есть 6-месячный ребенок. Возраст остальных раненых — от 20 до 79 лет.

Под завалами разрушенного дома могут находиться люди. На месте удара продолжаются поисково-спасательные работы, экстренные службы работают без остановки.

Большинство людей получили взрывные травмы и ранения осколками стекла. Один человек пережил сильный стресс и нуждался в помощи медиков.

