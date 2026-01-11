Ключевые моменты:

Масштабный энергетический кризис и обледенение путей привели к сбою в графике более 80 поездов по всей Украине.

Фирменный поезд №105/106 сообщением Киев – Одесса отстает от расписания более чем на два с половиной часа.

Самые критические задержки зафиксированы на международных рейсах – пассажиры ждут отправления по 6 часов и более.

Как сообщает «Укрзалізниця», ситуация вызвана сочетанием нескольких факторов: экстренными отключениями электроэнергии, обрывами проводов и логистическими трудностями на границах.

Для одесситов и гостей города наиболее ощутимой стала задержка популярного рейса №105/106 Киев – Одесса-Главная, который отстает от графика почти на три часа.

Пассажиры жалуются на ожидание в холодных вагонах, тогда как оперативные службы «Укрзалізниці» пытаются стабилизировать движение.

В целом по стране ситуация еще сложнее. Настоящий «рекорд» зафиксирован на международном маршруте: поезд №93/94 Хелм – Харьков задерживается более чем на шесть с половиной часов. Похожая картина наблюдается на рейсах из Вены и Варшавы.

Внутренние направления также охвачены задержками: поезда из Ужгорода, Львова, Ворохты и Черновцов прибывают в пункты назначения с опозданием от 3 до 4 часов. Даже скоростные составы «Интерсити+» из Перемышля выбились из графика более чем на полтора часа.

В компании отмечают, что железнодорожники работают в усиленном режиме, чтобы стабилизировать движение, однако из-за дефицита электроэнергии и обледенения путей процесс восстановления расписания продвигается медленно. Пассажирам, ожидающим рейсы на вокзалах, напоминают о работе «Пунктов незламності», где можно согреться и зарядить гаджеты.

