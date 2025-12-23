Ключевые моменты:

Президент Зеленский прокомментировал возобновление Одесской области после массированных атак РФ.

Все стороны активно работают: онлайн- и телефонные совещания по контролю ситуации.

Разбор работы ПВО в Одесской области.

Все работают над восстановлением в регионе

По словам Владимира Зеленского, после регулярных массированных обстрелов со стороны РФ по Одесской области все привлеченные стороны активно работают над восстановлением. Президент Украины подчеркнул, что держит ситуацию под контролем благодаря онлайн- и телефонным совещаниям.

Он добавил, сделали все возможное для того, чтобы у людей были закрыты минимальные потребности: обеспечение продуктов питания, горючего, лекарств.

Стоит отметить, что Зеленский воздержался от комментариев по поводу сроков и деталей строительства понтонных мостов.

Глава государства отметил, что власти также разбираются с людьми, которые отвечают за ПВО именно Одесщины.

Напомним, Роман Доник, руководитель учебно-инструкторской группы 151 учебного центра и известный волонтер отметил, что во время недавней вечерней атаки «шахедов» вблизи моста в Маяках открылась печальная реальность. По его словам, работа мобильных огневых групп (МВГ) выглядела хаотичной.