Ключевые моменты:

Минувшей ночью силы ПВО Украины сбили и подавили 128 вражеских БПЛА из 154.

В Одесской области около двух часов шла воздушная атака дронами по объектам гражданской инфраструктуры — повреждены трансформаторы, возник пожар, обошлось без жертв.

Утром российская авиация нанесла удар по Херсону: повреждены девять частных домов и административное здание.

В Краснодарском крае на Афипском НПЗ вспыхнул пожар после атаки дронов.

За сутки зафиксировано 200 боестолкновений, потери противника — 940 человек, уничтожены десятки единиц техники и сотни БПЛА.

Последствия воздушных атак 26 сентября

В ночь на 26 сентября противник атаковал 154 ударными БПЛА, около 80 из них – шахеды.

По предварительным данным Воздушных сил, противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 вражеских БПЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Беспилотники этой ночью атаковали Одесскую область. Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, о коло 2 часов подразделения ПВО отражали вражескую атаку, направленную на объекты гражданской инфраструктуры области.

Несмотря на активную работу ПВО, в результате атаки, в частности, были повреждены трансформаторы одного из объектов транспортной инфраструктуры. Произошло возгорание. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар. К счастью, люди не пострадали.

Из-за повреждения энергосистемы в Одесской области 26 сентября временно отменены некоторые пригородные поезда.

С утра российские войска атакуют авиацией Херсон. Как сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, в течение часа по городу «прилетело» около полутора десятков авиабомб. В результате ударов повреждены административное здание и девять частных домов. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

В России этой ночью также было неспокойно. Уже известно, что в результате атаки украинских беспилотников в Краснодарском крае вспыхнул пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Местные власти утверждают, что пожар вспыхнул якобы из-за «падения фрагментов БПЛА» на одну из установок.

До этого Афипский НПЗ беспилотники атаковали 28 августа. Тогда на заводе в результате удара возник масштабный пожар.

Сутки сопротивления: 200 боестолкновений и минус 940 оккупантов

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений.

По информации Генштаба ВСУ, вчера противник нанес 59 авиационных ударов, сбросил 109 управляемых авиабомб. Кроме того, осуществил 4396 обстрелов, в том числе 89 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4774 дронов-камикадзе.

Больше всего атак произошло на Покровском направлении, где наши защитники остановили 67 штурмов врага.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил 42 атаки в районах населенных пунктов Ивановка, Ялта, Мирное, Сычнево, Толстой, Воскресенка, Сосновка, Новониколаевка, Поддубное, Новоселовка, Березовое, Новогригоровка.

На Лиманском направлении враг провел 20 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Шандриголове, Заречное, Колодязи, Торское и в сторону Дружелюбовки, Ставок.

В ответ Силы обороны поразили два района сосредоточения личного состава противника, общие потери российских захватчиков за сутки составили 940 человек.

Также украинские воины обезвредили два танка, 14 артиллерийских систем, 334 беспилотных летательных аппарата, 82 единицы автомобильной техники оккупантов.