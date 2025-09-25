Ключевые моменты:
- Часть Одессы 25 осталась без света из-за плановых ремонтных работ энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Северного, Центрального и Южного РЭС.
Центральный РЭС
Работы до 19:00-20:00:
- Бреуса Якова, 61/корп.8;
- Караванского Святослава, 30-36,
- Мясоедовская, 13-26;
- Прохоровская, 11-37,
- Среднефонтанская, 27, 27а, 57, 59, 61, 63;
- пер. Банный, 2,
- пер. Среднефонтанский, 19-27А,
- просп. Украинской Леси, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4;
- просп. Украинских Героев, 3,4,5,6,11.
Северный РЭС
Работы до 18:00-20:00:
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 1-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Авангардная, 1-31,
- Бардаха, 12,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана, 2-17,164;
- Донецкая, 1/1, 5-25;
- Дорожная, 17-40,
- Ивахненко Петра, 71-79А;
- Керченская, 27-62б;
- Кишиневская, 2-24,
- Котлеевская, 34-58Б;
- Кошица Александра, 1-69,
- Крашевского Юзефа, 36-52А;
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Летняя, 1-30, Луценко Ивана, 1,1а;
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б;
- Мациевской, 41-60а;
- Неждановой, 64-82, 131-147;
- Обрывистая, 1-22,
- Озерная, 1-25,
- Южная, 8,
- Похилая, 1-59в, 174;
- Трусовская, 39-60Б;
- Украинская, 14,20А;
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Шкодова Гора, 2-15а;
- Шполянская, 78,111,115;
- Штилева, 2-118,/а_с;
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
- пер. 1-й Керченский, 3-11,
- пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
- пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
- пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
- пер. Квантовый, 1-27,
- пер. Одесский, 3,3а,5,7;
- Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А;
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Южный РЭС
Работы до 14:00-20:00:
- Академическая, 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 48г, 52а;
- Ахматовой Анны, 6, 15-40;
- Академика Вернадского, 6-51А;
- Китобойная, 6,
- Костанди, 21-77а;
- Куприна, 26-54б,
- Левитана, 19/корп.3, 19/4,19/5;
- Научная, 1-44А,
- Педагогическая, 21,
- Приморская, 138а;
- Равенства, 2-28;
- Солнечная, 29;
- Сумская, 24-69б;
- Айвазовского, 72а, 84в;
- Харьковская, 1-20;
- Черниговская, 1-24;
- Шелухина Сергея, 25А,27;
- Юннатских, 1-15,
- Ялинковая, 5, 5/3, 5/корп.17, 36-58Г;
- дорога Фонтанская, 129;
- пер. 1-й Равенства, 1-8,98,106;
- пер. 1-й Юннатский, 1-12б/корп.2;
- пер. 2-й Китобойный, 1-22,
- пер. 2-й Костанди, 2;
- пер. 2-й Украинский, 3,4,5,6;
- пер. 3-й Костанди, 2-8/корп.3;
- пер. 3-й Украинский, 1а-12/1;
- пер. Биологический, 1-20,
- пер. Львовский, 76,
- пер. Математический, 1-20,
- пер. Новоукраинский, 2,17-31;
- пер. Приморский, 2, 2а, 3/5, 4,4а,4б,
- пер. Черниговский, 1а;
- просп. Небесной Сотни, 79А, 79Б, 83, 85, 87А, 87Б;
- просп. Свободы, 66-105а.