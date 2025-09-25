отключение света веерные отключения

Ключевые моменты:

  • Часть Одессы 25 осталась без света из-за плановых ремонтных работ энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Северного, Центрального и Южного РЭС.

Центральный РЭС

Работы до 19:00-20:00:

  • Бреуса Якова, 61/корп.8;
  • Караванского Святослава, 30-36,
  • Мясоедовская, 13-26;
  • Прохоровская, 11-37,
  • Среднефонтанская, 27, 27а, 57, 59, 61, 63;
  • пер. Банный, 2,
  • пер. Среднефонтанский, 19-27А,
  • просп. Украинской Леси, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4;
  • просп. Украинских Героев, 3,4,5,6,11.

Северный РЭС

Работы до 18:00-20:00:

  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 1-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Авангардная, 1-31,
  • Бардаха, 12,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана, 2-17,164;
  • Донецкая, 1/1, 5-25;
  • Дорожная, 17-40,
  • Ивахненко Петра, 71-79А;
  • Керченская, 27-62б;
  • Кишиневская, 2-24,
  • Котлеевская, 34-58Б;
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Крашевского Юзефа, 36-52А;
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Летняя, 1-30, Луценко Ивана, 1,1а;
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б;
  • Мациевской, 41-60а;
  • Неждановой, 64-82, 131-147;
  • Обрывистая, 1-22,
  • Озерная, 1-25,
  • Южная, 8,
  • Похилая, 1-59в, 174;
  • Трусовская, 39-60Б;
  • Украинская, 14,20А;
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Шкодова Гора, 2-15а;
  • Шполянская, 78,111,115;
  • Штилева, 2-118,/а_с;
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
  • пер. 1-й Керченский, 3-11,
  • пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
  • пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • пер. Одесский, 3,3а,5,7;
  • Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А;
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Южный РЭС

Работы до 14:00-20:00:

  • Академическая, 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 48г, 52а;
  • Ахматовой Анны, 6, 15-40;
  • Академика Вернадского, 6-51А;
  • Китобойная, 6,
  • Костанди, 21-77а;
  • Куприна, 26-54б,
  • Левитана, 19/корп.3, 19/4,19/5;
  • Научная, 1-44А,
  • Педагогическая, 21,
  • Приморская, 138а;
  • Равенства, 2-28;
  • Солнечная, 29;
  • Сумская, 24-69б;
  • Айвазовского, 72а, 84в;
  • Харьковская, 1-20;
  • Черниговская, 1-24;
  • Шелухина Сергея, 25А,27;
  • Юннатских, 1-15,
  • Ялинковая, 5, 5/3, 5/корп.17, 36-58Г;
  • дорога Фонтанская, 129;
  • пер. 1-й Равенства, 1-8,98,106;
  • пер. 1-й Юннатский, 1-12б/корп.2;
  • пер. 2-й Китобойный, 1-22,
  • пер. 2-й Костанди, 2;
  • пер. 2-й Украинский, 3,4,5,6;
  • пер. 3-й Костанди, 2-8/корп.3;
  • пер. 3-й Украинский, 1а-12/1;
  • пер. Биологический, 1-20,
  • пер. Львовский, 76,
  • пер. Математический, 1-20,
  • пер. Новоукраинский, 2,17-31;
  • пер. Приморский, 2, 2а, 3/5, 4,4а,4б,
  • пер. Черниговский, 1а;
  • просп. Небесной Сотни, 79А, 79Б, 83, 85, 87А, 87Б;
  • просп. Свободы, 66-105а.

