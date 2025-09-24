Ключевые моменты:

В ночь на 24 сентября Россия атаковала Украину 152 ударными БПЛА, из которых 126 были сбиты или подавлены силами ПВО, однако зафиксированы попадания и разрушения, особенно в Харькове, где пострадала энергетическая инфраструктура.

Украинские силы нанесли новые удары по военным объектам в оккупированном Крыму, уничтожив редкие самолеты Бе-12, вертолеты Ми-8 и элементы новейшей системы ПВО С-500, что создает критические «слепые зоны» для российских войск.

На фронте зафиксировано 172 боевых столкновения, враг активно применял ракеты, авиацию и дроны, но понес потери в 970 человек, а также утратил технику, включая самолеты, танки и артиллерию.

Последствия воздушных атак по Украине

В ночь на 24 сентября враг атаковал Украину 152 ударными БПЛА, около 80 из них – шахеды.

Как сообщили в Воздушных силах, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Под массированным ударом беспилотников с вечера 23 сентября находился Харьков. По данным городского головы Игоря Терехова, в городе зафиксировано 17 прилетов, большинство из которых пришлось на Холодногорский район. После атаки в городе есть перебои с электроэнергией, без свето около 30 тысяч потребителей.

«Крымобаевка» набирает обороты

Украинские силы продолжают наносить значительные удары по военным объектам в оккупированном Крыму, заявил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в интервью Radio NV.

За последние дни были уничтожены два самолета Бе-12 и четыре вертолета Ми-8, которые россияне использовали для обнаружения морских дронов, а также радиолокационная станция от новейшего комплекса С-500.

«Самолетики вообще уникальные, их больше не производят. Их над Черным морем могло летать до шести штук», — отметил он.

По словам Братчука, такие результаты стали возможны благодаря скоординированной работе Сил обороны, подполья и партизан, а операции на полуострове проводятся поэтапно и часто требуют времени для подтверждения итогов.

Уничтожение вражеских объектов в Крыму уже давно превратило для оккупантов полуостров в такую себе Чернобаевку, отмечает Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление.

На сегодняшний день в Крыму верифицировано уничтожение двух РЛС 55Ж6У Небо-У и трех РЛС 1Л119 Небо-СВУ — самой современной системы дальнего ПВО, которая позволяет фиксировать и сопровождать цели на высотах более 10 км, в том числе, и в воздушном пространстве Украины.

«Уничтожение, либо повреждение и, как следствие, — выход из строя одной из такой станций, создает огромную слепую зону для российских радиотехнических войск. В свою очередь, компенсация потери или даже ремонт — это очень длительный и трудозатратный процесс, как и само производство одной единицы такой системы», — говорит Александр Коваленко.

Генштаб о ситуации на фронте

за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения. Самые ожесточенные бои шли на Покровском и Новопавловском направлениях.

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 53 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 105 управляемых авиабомб. Кроме того, он осуществил 4970 обстрелов, в том числе 122 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5995 дронов-камикадзе.

В ответ Силы обороны поразили три района сосредоточения личного состава, один склад хранения вооружения и военной техники и передовой пункт управления противника.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 970 человек.

Также украинские воины обезвредили: