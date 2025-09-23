Ключевые моменты:

В ночь на 23 сентября РФ атаковала Украину тремя баллистическими ракетами и 115 ударными дронами, из которых силы ПВО сбили 103.

Разрушения зафиксированы в Запорожье, а также в Одессе и Татарбунарах, где повреждены жилые дома, социальные объекты и автомобили. Погибли мирные жители.

Обстрелы затронули и железнодорожную инфраструктуру Кировоградской области, из-за чего часть поездов, включая одесские рейсы, движется с задержками.

На фронте за сутки произошло 179 боевых столкновений, ВСУ нанесли удары по пунктам управления и технике врага, ликвидировав 1010 российских военных и уничтожив сотни единиц вооружения.

Тем временем экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин признал, что война зашла в позиционный тупик из-за равенства сил, массового применения дронов и минных полей.

Последствия ракетно-дронового удара 23 сентября

В ночь на 23 сентября россияне ударили по Украине тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 115 ударными БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах.

Предварительно, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание ракет и 12 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

В Одессе в результате вражеской атаки вечером 22 сентября пострадали 9 жилых домов и учебное заведение.

В Одесской области в результате атаки баллистикой на Татарбунары повреждены гостиница, здания Укрпочты и Укртелекома, дом культуры, центр админуслуг и несколько автомобилей. Одна женщина погибла, трое ранены.

Кроме того, вторую ночь подряд авиаудар нанесен по Запорожью. По данным ОВА, этой ночью на город сброшены шесть управляемых авиабомб, повреждены частные дома, промышленная инфраструктура и жилые здания. Под завалами погиб мужчина.

Из-за обстрелов и повреждения инфраструктуры Кировоградской области часть поездов идёт с задержками. Это касается и одесских рейсов:

№54 Одесса — Днепр

№254 Одесса — Кривой Рог

№51 Одесса — Запорожье

№92 Одесса — Краматорск.

В РФ заявили о тупике на фронте

Бывший глава «Роскосмоса», командующий подразделением армии РФ Дмитрий Рогозин в интервью открыто признал, что военные действия на нынешнем этапе привели к «тупику».

По его словам, силы России и Украины на поле боя равны. Традиционные способы наступления сейчас малоэффективны: дроны, мощные минные заграждения и равный по оснащению и подготовке противник делают движения крупных формирований опасными и почти бесперспективными.

«А если техника появляется, любая военная в зоне 20 километров ближе к линии боевого соприкосновения, она будет сожжена».

Он отдельно отметил Херсонскую область, где к вышеперечисленному добавляется еще и Днепр. И, по его словам, обе стороны уничтожают противника, как только он подходит к берегу реки. И о ее форсировании в таких условиях речи быть не может.

«Вот он тупик-то в чем, в чем проблема позиционной войны. То есть силы примерно равны по оснащенности, по подготовленности, даже по мотивации», — заявил Рогозин.

Генштаб о ситуации на фронте

По обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 179 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои шли на Покровском и Новопавловском направлениях.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара, применив четыре ракеты, 67 авиационных ударов, сбросив при этом 136 управляемых бомб. Кроме этого, осуществил 4888 обстрелов, из них 134 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6222 дронов-камикадзе.

В ответ Силы обороны поразили два пункта управления, артиллерийское средство, склад боеприпасов, шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще две другие важные цели российских захватчиков.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1010 человек.

Также украинские воины обезвредили: