Ключевые моменты:

В Киевском районе Одессы от ракетного удара пострадали девять жилых домов и одно учебное заведение;

На месте атаки работает коммунальная техника, развернут оперативный штаб.

Как сообщалось, 22 сентября, около 21:00 россияне снова атаковали Одессу баллистикой. В городе произошел мощный взрыв.

В мэрии сообщили, что по состоянию на утро 23 сентября зафиксировано около 130 выбитых окон в домах и 30 — в учебном учреждении. Их оперативно закрывают пленкой и ОСБ-плитами.

С 8 утра в районе работает оперативный штаб, куда уже обратились 19 жителей пострадавших домов. Его работа продлится до 17:00.

К ликвидации последствий подключены сотрудники КП ЖКС «Университетский», районной администрации и КП «Городские дороги», а также привлечена спецтехника.

В ночь на 23 сентября вооруженные силы РФ атаковали баллистическими ракетами Белгород-Днестровский район Одесской области. Под ударом оказались курортные места. Уничтожены здания двух баз отдыха, повреждена гражданская инфраструктура: почта, ЦНАП, дом культуры. Погибла 60-летняя женщина.