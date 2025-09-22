Ключевые моменты:

Ночью 22 сентября Россия атаковала Украину 141 дроном-камикадзе, силы ПВО сбили/подавили 132 цели, но зафиксированы попадания и разрушения в нескольких областях.

В Запорожье в результате авиаудара погибли 3 человека и ещё 3 ранены; жертвы и разрушения также есть в Киевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Спецподразделение ГУР «Призраки» в Крыму впервые уничтожило два российских противолодочных самолёта-амфибии Бе-12 и вертолёт Ми-8.

За сутки произошло 156 боевых столкновений, потери врага составили около 960 человек, уничтожены техника, артсистемы и склады боеприпасов.

ПВО обезвредила 132 вражеские цели

В ночь на 22 сентября Россия атаковала Украину 141-м ударным БПЛА, сообщили в Воздушных силах.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 132 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов. Зафиксировано попадание 9 ударных дронов на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Кроме того, с 4 до 6 утра 22 сентября враг нанес авиаудар по инфраструктуре города Запорожье. Зафиксированы пуски пяти КАБ с самолетов тактической авиации.

К сожалению, от вражеского террора продолжает страдать гражданское население:

В Запорожье погибли три человека, еще три ранены. Повреждено 15 многоэтажек и 10 частных домов, а также автомобили.

В Киевской области в результате атаки БПЛА ранен мужчина.

В Херсонской области 2 человека получили ранения. Российские военные повредили 3 многоэтажки, 19 частных домов, хозяйственные постройки, частные гаражи и автомобили.

В Никопольском районе один человек получил ранения. Разрушены частные дома, многоэтажка, хозяйственные постройки, автомобили.

«Призраки» ГУР в Крыму сожгли два вражеских самолета-амфибии

21 сентября 2025 года на территории временно оккупированного Крыма спецподразделения ГУР МО Украины «Призраки» поразили два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 «Чайка». Это первое поражение Бе-12 в истории. Об этом сообщили в ГУР.

Бе-12 «Чайка» оснащены дорогостоящим оборудованием для обнаружения и ведения борьбы с подводными лодками. Они базируются на аэродроме ЧФ рф «Кача» и входят в состав 318-го отдельного смешанного авиационного полка.

Вместе с двумя самолетами Бе-12 во время налета в Крым «Призраки» ГУР также поразили очередной многоцелевой вертолет Ми-8.

Еще потери врага за сутки

В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений, сообщили в Генштабе ВСУ. Только на Лиманском и Покровском направлениях произошло 70 вражеских штурмов на позиции ВСУ.

В ответ Силы обороны поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления БПЛА, подразделение артиллерии на позиции и два склада военного имущества противника.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 960 человек. Также украинские воины обезвредили: