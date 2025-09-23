Отключения света

Ключевые моменты:

  • Часть Одессы 23 осталась без света из-за плановых ремонтных работ энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Северного, Центрального и Южного РЭС.

Северный РЭС

Работы до 20:00:

  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 6-я Садовая,
  • Авангардная, 1-31,
  • Бардаха, 12,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана, 2-17, 1/ГАР, 164,
  • Атамана Головатого, 33-96,
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Дорожная,
  • П. Ивахненко, 71-79,
  • Керченская, 27-62,
  • Кишиневская, 2-24,
  • О. Кошица,
  • Летняя, 1-30,
  • И. Луценко, 1, 1а,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская,
  • Неждановой, 64-147,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Озерная, 1-25,
  • Южная, 8, 29А,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Похилая,
  • Украинская, 14, 20А,
  • Чайковая, 1-71,
  • Черноморского Казачества, 95, 97,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Шкодова Гора, 2-15,
  • Шполянская, 78, 111, 115,
  • Штилева,
  • дорога Николаевская, 65,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
  • пер. 1-й, 3-й Керченский,
  • пер. Квантовый,
  • пер. Одесский, 3,3а,5,7,
  • ул. Украинской Леси, 10, 11, 11А, 12,20,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Чумацкая, 7,41,43.

Южный РЭС

Работы до 18:00:

  • 1 линия Уильямса, 21, 43,
  • Аграрная, 3-17, 23, 29, 32, 34, 50, 52,
  • Айвазовского, 70а, 72, 72б, 72а,84в,
  • Академическая, 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 47а, 48г, 52а,
  • Алмазная, 2-34,
  • Ахматовой Анны, 1-40,
  • Берладяну Василия, 1-36А,
  • Бурлюка Давида, 8-30,
  • Вавилова,
  • Академика Вернадского,
  • Весенняя, 1, 1а, 2, 2а, 24, 30, 34,
  • Отважных, 2-28,
  • Академика Гамалия, 2,
  • Гумилева,
  • Дача Ковалевского,
  • Дачная, 3а-30в,
  • Долгая, 1-24,
  • Егорова Юрия, 1-14,
  • Зеленая, 1-24,
  • ул. Змиенка Всеволода, 1-7,
  • Золотой Берег,
  • Звездная, 4,6А,
  • Китобойная, 6,
  • Коваленко Юрия, 1-17,
  • Костанди,
  • Кристальная, 1,
  • Куприна, 26-54,
  • Левитана, 19/корп.3, 4,5,
  • Львовская,
  • Максишка Дениса, 1А-33,
  • Николая Огренича, 1/1а, 1/1в, 1/1г, 1/1д, 1/2а, 1/3а, 4/1, 6/а, 6б, 1/1б, 1/3б,
  • Месячная, 16а,
  • Мичурина, 7-15а,
  • Научная, 1-44А,
  • Озерная, 1-10, 46/47, 58, 43,
  • Офицерская 3/корп.2,
  • Педагогическая, 21,
  • Просвещения, 6-51,
  • Рыбальская,
  • Рыбальская Балка, 1д-20,
  • Равенства, 1-48,
  • Студенная, 1-36,
  • Сумская,
  • Таирова, 19,19А,21,40,46,48,
  • Танфильева, 11,
  • Тимченко Иосифа, 1-35,
  • Художника Федорова,
  • Харьковская, 1-20,
  • Черниговская, 1-24,
  • Чикаленко Евгения, 21-48,
  • Шелухина Сергея, 25А, 27,
  • Шишкина,15,
  • Юннатов, 1-15,
  • Яблоневая, 1-35,
  • Еловая,
  • Ямская, 1-35,
  • Яхненко Семена,
  • Дача Ковалевского, 142, 9
  • Линия 1, дорога Фонтанская,
  • Дружный 2-я линия, 39,42,44а,
  • Дружный 3-я линия, 14-18б,
  • Марии Демченко, 3-я линия, 18б,
  • пер. 1-й Бузковый, 55,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Магнитогорский,
  • пер. 1-й, 2-й Равенства,
  • пер. 1 -й Шишкина, 1-7,
  • пер. 1-й Юннатский, 1-12б/корп.2,
  • пер. 2-й Амундсена, 19,
  • пер. 2-й Дачный,
  • пер. 2-й Китобойный,
  • пер. 2-й, 3-й Костанди,
  • пер. 2-й Марии Демченко,
  • пер. 2-й Мичманский, 2,
  • пер. 2-й, 3-й Украинский,
  • пер. Амбулаторный,
  • пер. Байдарковый,
  • пер. Байдукова, 1-7,
  • пер. Белякова,
  • пер. Биологический, 1-20,
  • пер. Вишневый, 1-46,
  • пер. Узкий,
  • пер. Делоне Сони,
  • пер. Дружный, 1,2А,4,12,29б,34,36,57, 13,29а,
  • пер. Эйзенштейна,
  • пер. Эстонский, 6,
  • пер. Каспийский, 1,3,9,
  • пер. Летний, 5,
  • пер. Львовский, 2,
  • пер. Математический, 1-20,
  • пер. Новоукраинский,
  • пер. Радостный, 1-7,
  • пер. Ровный, 1-11б,
  • пер. Романтический,
  • пер. Уточкина Сергея, 1-9,
  • пер. Фестивальный, 1/корп.1, 1/корп.2, 1а, 2, 3, 4,
  • пер. Черниговский, 1а,
  • пер. Четырехстоечный, 1-15а,
  • пер. Якорный, 1-16,
  • проезд Бузковый, 31б,56.

Работы до 20:00:

  • Приморская, 138а,
  • Солнечная, 29,
  • пер. Приморский, 2, 2а, 3/5, 4, 4а, 4б,
  • пр-т Свободы.

