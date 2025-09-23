Ключевые моменты:
- Часть Одессы 23 осталась без света из-за плановых ремонтных работ энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Северного, Центрального и Южного РЭС.
Северный РЭС
Работы до 20:00:
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 6-я Садовая,
- Авангардная, 1-31,
- Бардаха, 12,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана, 2-17, 1/ГАР, 164,
- Атамана Головатого, 33-96,
- Донецкая, 1/1-25,
- Дорожная,
- П. Ивахненко, 71-79,
- Керченская, 27-62,
- Кишиневская, 2-24,
- О. Кошица,
- Летняя, 1-30,
- И. Луценко, 1, 1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская,
- Неждановой, 64-147,
- Обрывистая, 1-22,
- Озерная, 1-25,
- Южная, 8, 29А,
- Южная дорога, 1-73,
- Похилая,
- Украинская, 14, 20А,
- Чайковая, 1-71,
- Черноморского Казачества, 95, 97,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Шкодова Гора, 2-15,
- Шполянская, 78, 111, 115,
- Штилева,
- дорога Николаевская, 65,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
- пер. 1-й, 3-й Керченский,
- пер. Квантовый,
- пер. Одесский, 3,3а,5,7,
- ул. Украинской Леси, 10, 11, 11А, 12,20,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Чумацкая, 7,41,43.
Южный РЭС
Работы до 18:00:
- 1 линия Уильямса, 21, 43,
- Аграрная, 3-17, 23, 29, 32, 34, 50, 52,
- Айвазовского, 70а, 72, 72б, 72а,84в,
- Академическая, 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 47а, 48г, 52а,
- Алмазная, 2-34,
- Ахматовой Анны, 1-40,
- Берладяну Василия, 1-36А,
- Бурлюка Давида, 8-30,
- Вавилова,
- Академика Вернадского,
- Весенняя, 1, 1а, 2, 2а, 24, 30, 34,
- Отважных, 2-28,
- Академика Гамалия, 2,
- Гумилева,
- Дача Ковалевского,
- Дачная, 3а-30в,
- Долгая, 1-24,
- Егорова Юрия, 1-14,
- Зеленая, 1-24,
- ул. Змиенка Всеволода, 1-7,
- Золотой Берег,
- Звездная, 4,6А,
- Китобойная, 6,
- Коваленко Юрия, 1-17,
- Костанди,
- Кристальная, 1,
- Куприна, 26-54,
- Левитана, 19/корп.3, 4,5,
- Львовская,
- Максишка Дениса, 1А-33,
- Николая Огренича, 1/1а, 1/1в, 1/1г, 1/1д, 1/2а, 1/3а, 4/1, 6/а, 6б, 1/1б, 1/3б,
- Месячная, 16а,
- Мичурина, 7-15а,
- Научная, 1-44А,
- Озерная, 1-10, 46/47, 58, 43,
- Офицерская 3/корп.2,
- Педагогическая, 21,
- Просвещения, 6-51,
- Рыбальская,
- Рыбальская Балка, 1д-20,
- Равенства, 1-48,
- Студенная, 1-36,
- Сумская,
- Таирова, 19,19А,21,40,46,48,
- Танфильева, 11,
- Тимченко Иосифа, 1-35,
- Художника Федорова,
- Харьковская, 1-20,
- Черниговская, 1-24,
- Чикаленко Евгения, 21-48,
- Шелухина Сергея, 25А, 27,
- Шишкина,15,
- Юннатов, 1-15,
- Яблоневая, 1-35,
- Еловая,
- Ямская, 1-35,
- Яхненко Семена,
- Дача Ковалевского, 142, 9
- Линия 1, дорога Фонтанская,
- Дружный 2-я линия, 39,42,44а,
- Дружный 3-я линия, 14-18б,
- Марии Демченко, 3-я линия, 18б,
- пер. 1-й Бузковый, 55,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Магнитогорский,
- пер. 1-й, 2-й Равенства,
- пер. 1 -й Шишкина, 1-7,
- пер. 1-й Юннатский, 1-12б/корп.2,
- пер. 2-й Амундсена, 19,
- пер. 2-й Дачный,
- пер. 2-й Китобойный,
- пер. 2-й, 3-й Костанди,
- пер. 2-й Марии Демченко,
- пер. 2-й Мичманский, 2,
- пер. 2-й, 3-й Украинский,
- пер. Амбулаторный,
- пер. Байдарковый,
- пер. Байдукова, 1-7,
- пер. Белякова,
- пер. Биологический, 1-20,
- пер. Вишневый, 1-46,
- пер. Узкий,
- пер. Делоне Сони,
- пер. Дружный, 1,2А,4,12,29б,34,36,57, 13,29а,
- пер. Эйзенштейна,
- пер. Эстонский, 6,
- пер. Каспийский, 1,3,9,
- пер. Летний, 5,
- пер. Львовский, 2,
- пер. Математический, 1-20,
- пер. Новоукраинский,
- пер. Радостный, 1-7,
- пер. Ровный, 1-11б,
- пер. Романтический,
- пер. Уточкина Сергея, 1-9,
- пер. Фестивальный, 1/корп.1, 1/корп.2, 1а, 2, 3, 4,
- пер. Черниговский, 1а,
- пер. Четырехстоечный, 1-15а,
- пер. Якорный, 1-16,
- проезд Бузковый, 31б,56.
Работы до 20:00:
- Приморская, 138а,
- Солнечная, 29,
- пер. Приморский, 2, 2а, 3/5, 4, 4а, 4б,
- пр-т Свободы.