Ключевые моменты:

Вечером 22 декабря Россия атаковала Одессу ударными дронами, повреждены припортовая инфраструктура и гражданское судно, пострадавших нет.

В ночь на 23 декабря Россия начала комбинированную ракетно-дроновую атаку по Украине, под ударом энергетика.

В ряде областей введены аварийные и экстренные отключения света.

Для Одессы сохраняется угроза дронов.

Ударные беспилотники повредили припортовую инфраструктуру Одессы

О последствиях вечерней атаки сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По информации ОВА, вечером 22 декабря враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки повреждены припортовая инфраструктура и гражданское судно.

Кипер также добавил, что информация о пострадавших не поступала.

Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы.

Россия с утра бьет ракетами и дронами по Украине, под атакой энергетика

А ранним утром 23 декабря российские войска осуществляют комбинированную атаку с применением крылатых ракет и ударных беспилотников. В воздух подняты 13 самолетов стратегической авиации.

Воздушная тревога объявлена по всей Украине. В некоторых регионах она продолжается уже больше шести часов. В Одессе и области тревога продолжает действовать с двух часов ночи.

Предварительно, цель удара – энергообъекты и железнодорожная инфраструктура на западе и севере страны.

По данным Воздушных сил, в воздушное пространство Украины продолжают заходить ракеты на фоне продолжающейся массированной атаки дронов. В воздушном пространстве фиксируется большое количество вражеских целей. Украинцев призывают не игнорировать сигналы опасности и находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

По состоянию на утро вторника, под атакой преимущественно Запад страны – все цели летят пока именно туда.

По данным Минэнерго, Россия снова атакует энергетическую инфраструктуру. В ряде областей действуют аварийные отключения электроэнергии. А в Киевской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения света.

Ракетной угрозы для Одессы и Одесской области в настоящее время нет, но остается в силе угроза по «шахедам».

Читайте также: Мнение эксперта: хаотическая стрельба по «шахедам» и провалы Одесской ОВА.