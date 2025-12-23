Ключевые моменты:
- Вечером 22 декабря Россия атаковала Одессу ударными дронами, повреждены припортовая инфраструктура и гражданское судно, пострадавших нет.
- В ночь на 23 декабря Россия начала комбинированную ракетно-дроновую атаку по Украине, под ударом энергетика.
- В ряде областей введены аварийные и экстренные отключения света.
- Для Одессы сохраняется угроза дронов.
Ударные беспилотники повредили припортовую инфраструктуру Одессы
О последствиях вечерней атаки сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По информации ОВА, вечером 22 декабря враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки повреждены припортовая инфраструктура и гражданское судно.
Кипер также добавил, что информация о пострадавших не поступала.
Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы.
Россия с утра бьет ракетами и дронами по Украине, под атакой энергетика
А ранним утром 23 декабря российские войска осуществляют комбинированную атаку с применением крылатых ракет и ударных беспилотников. В воздух подняты 13 самолетов стратегической авиации.
Воздушная тревога объявлена по всей Украине. В некоторых регионах она продолжается уже больше шести часов. В Одессе и области тревога продолжает действовать с двух часов ночи.
Предварительно, цель удара – энергообъекты и железнодорожная инфраструктура на западе и севере страны.
По данным Воздушных сил, в воздушное пространство Украины продолжают заходить ракеты на фоне продолжающейся массированной атаки дронов. В воздушном пространстве фиксируется большое количество вражеских целей. Украинцев призывают не игнорировать сигналы опасности и находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
По состоянию на утро вторника, под атакой преимущественно Запад страны – все цели летят пока именно туда.
По данным Минэнерго, Россия снова атакует энергетическую инфраструктуру. В ряде областей действуют аварийные отключения электроэнергии. А в Киевской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения света.
Ракетной угрозы для Одессы и Одесской области в настоящее время нет, но остается в силе угроза по «шахедам».
