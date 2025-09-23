Ключевые моменты:

Ночью враг нанес удар по центру Татарбунар:

Повреждены здания гостиницы, почты, дома культуры, ЦНАП.

Погибла женщина, три человека ранены.

По данным телеграм-каналов, удар пришелся по центру города Татарбунары в Одесской области.

Как сообщили в ГСЧС, в результате ночной атаки загорелись пять торговых киосков, пожар удалось быстро ликвидировать.

Повреждены здания гостиницы, отделений Укрпочты и Укртелекома, дом культуры, ЦНАП и несколько автомобилей. К тушению привлекались две единицы техники и шесть спасателей ГСЧС.

К сожалению, погибла одна женщина, еще трое человек получили ранения.

