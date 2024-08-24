7 фактов о независимости Украины: как все началось в 1990 году

Автором термина «суверенитет Украины» стал профессор Владимир Василенко, который консультировал рабочую группу. Еще во время хрущевской оттепели Василенко работал над диссертацией о суверенитете, поэтому был признанным экспертом в этой области.

С 28 июня по 16 июля 1990 года депутаты рассматривали различные проекты Декларации — от разных депутатских групп были поданы пять вариантов текста документа. А после того как документ был принят, а также после избрания нового состава Верховного Совета, советские депутаты фактически стали парламентариями независимого государства.

На момент принятия Декларации о государственном суверенитете Украина формально находилась в составе Советского Союза. Поэтому во вступлении к историческому документу подчеркивалось, что Верховный Совет УССР провозглашает суверенитет Украины как «верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти республики в пределах ее территории, независимость и равноправие в отношениях».

Кроме этого, Декларация провозглашала экономическую самостоятельность Украины, а также признавала ее независимость в решении вопросов науки, образования, культурного и духовного развития украинской нации. В документе было четко заявлено о праве Украины напрямую реализовывать свои отношения в разных сферах с другими государствами.

В Декларации также было записано, что Украина намерена стать в будущем нейтральным государством, которое не будет участвовать в военных блоках и обязуется придерживаться трех неядерных принципов: не применять, не производить и не приобретать ядерное оружие (увы, времена изменились, а вместе с ними и взгляды на безопасность нашей страны, – прим. ред).

Поскольку в тексте Декларации о государственном суверенитете Украины общечеловеческие ценности ставились выше классовых, документ фактически навсегда перечеркивал постулаты коммунистической идеологии.