7 фактов о независимости Украины: как все началось в 1990 году

Независимость Украины началась еще в 1990 году с провозглашения Декларации о государственном суверенитете. Это историческое событие заложило основу для создания Конституции независимой Украины и стало точкой отсчета для становления современной украинской государственности.
- Автором термина «суверенитет Украины» стал профессор Владимир Василенко, который консультировал рабочую группу. Еще во время хрущевской оттепели Василенко работал над диссертацией о суверенитете, поэтому был признанным экспертом в этой области.
- С 28 июня по 16 июля 1990 года депутаты рассматривали различные проекты Декларации — от разных депутатских групп были поданы пять вариантов текста документа. А после того как документ был принят, а также после избрания нового состава Верховного Совета, советские депутаты фактически стали парламентариями независимого государства.
- На момент принятия Декларации о государственном суверенитете Украина формально находилась в составе Советского Союза. Поэтому во вступлении к историческому документу подчеркивалось, что Верховный Совет УССР провозглашает суверенитет Украины как «верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти республики в пределах ее территории, независимость и равноправие в отношениях».
- Кроме этого, Декларация провозглашала экономическую самостоятельность Украины, а также признавала ее независимость в решении вопросов науки, образования, культурного и духовного развития украинской нации. В документе было четко заявлено о праве Украины напрямую реализовывать свои отношения в разных сферах с другими государствами.
- В Декларации также было записано, что Украина намерена стать в будущем нейтральным государством, которое не будет участвовать в военных блоках и обязуется придерживаться трех неядерных принципов: не применять, не производить и не приобретать ядерное оружие (увы, времена изменились, а вместе с ними и взгляды на безопасность нашей страны, – прим. ред).
- Поскольку в тексте Декларации о государственном суверенитете Украины общечеловеческие ценности ставились выше классовых, документ фактически навсегда перечеркивал постулаты коммунистической идеологии.
- На принятии Декларации работа украинского парламента не остановилась. Уже осенью 1990 года Верховная Рада внесла важнейшие изменения в украинскую Конституцию — убрала статью о руководящей и направляющей роли партии, уточнив, что Украина теперь руководствуется только собственным Основным законом. Именно эти, заложенные в Декларации и закрепленные в Конституции, положения и позволили Украине 24 августа 1991 года провозгласить полную государственную независимость Украины.
По материалам: espreso.tv, aspi.com.ua.
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