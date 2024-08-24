Новости Одессы и Одесской области

7 фактов о независимости Украины: как все началось в 1990 году

7 фактов о независимости Украины: как все началось в 1990 году

Независимость Украины началась еще в 1990 году с провозглашения Декларации о государственном суверенитете. Это историческое событие заложило основу для создания Конституции независимой Украины и стало точкой отсчета для становления современной украинской государственности.

  1. Автором термина «суверенитет Украины» стал профессор Владимир Василенко, который консультировал рабочую группу. Еще во время хрущевской оттепели Василенко работал над диссертацией о суверенитете, поэтому был признанным экспертом в этой области.
  2. С 28 июня по 16 июля 1990 года депутаты рассматривали различные проекты Декларации — от разных депутатских групп были поданы пять вариантов текста документа. А после того как документ был принят, а также после избрания нового состава Верховного Совета, советские депутаты фактически стали парламентариями независимого государства. 
  3. На момент принятия Декларации о государственном суверенитете Украина формально находилась в составе Советского Союза. Поэтому во вступлении к историческому документу подчеркивалось, что Верховный Совет УССР провозглашает суверенитет Украины как «верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти республики в пределах ее территории, независимость и равноправие в отношениях».
  4. Кроме этого, Декларация провозглашала экономическую самостоятельность Украины, а также признавала ее независимость в решении вопросов науки, образования, культурного и духовного развития украинской нации. В документе было четко заявлено о праве Украины напрямую реализовывать свои отношения в разных сферах с другими государствами.
  5. В Декларации также было записано, что Украина намерена стать в будущем нейтральным государством, которое не будет участвовать в военных блоках и обязуется придерживаться трех неядерных принципов: не применять, не производить и не приобретать ядерное оружие (увы, времена изменились, а вместе с ними и взгляды на безопасность нашей страны, – прим. ред).
  6. Поскольку в тексте Декларации о государственном суверенитете Украины общечеловеческие ценности ставились выше классовых, документ фактически навсегда перечеркивал постулаты коммунистической идеологии. 
  7. На принятии Декларации работа украинского парламента не остановилась. Уже осенью 1990 года Верховная Рада внесла важнейшие изменения в украинскую Конституцию — убрала статью о руководящей и направляющей роли партии, уточнив, что Украина теперь  руководствуется только собственным Основным законом. Именно эти, заложенные в Декларации и закрепленные в Конституции, положения и позволили Украине 24 августа 1991 года провозгласить полную государственную независимость Украины.

По материалам: espreso.tv, aspi.com.ua.

Читайте также:

Фото аватара
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua