Ключевые моменты

Олег Савельев — депутат Верховной Рады первого созыва, один из тех, кто голосовал за независимость Украины.

Вспоминает августовский путч 1991 года и решение парламента отказаться от поддержки ГКЧП.

Акт о независимости был принят конституционным большинством — 392 голоса «за».

Делится воспоминаниями о трудностях первых лет и проблемах современной политики.

Справка ОЖ

Олег Ефремович Савельев — депутат Верховной Рады Украины первого созыва 1990-1994 годов.

Родился 28 мая 1951 года в с. Концеба Савранского района. По образованию инженер-механик, окончил Днепропетровский сельскохозяйственный институт.

Трудовую деятельность начал в 1973 году главным инженером колхоза «Дружба» Савранского района.

Среди пяти претендентов во втором туре избран Народным депутатом Украины 18 марта 1990 года. Был членом комиссии Верховной Рады Украины по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Ныне — инженер первой категории бассейнового управления водных ресурсов рек Причерноморья и Нижнего Дуная.

В 1991 Украина успешно использовала шанс стать независимой

— Олег Ефремович, в каких условиях готовился Акт о Независимости Украины? Как пришли к согласию?

— Украина — это государство с тысячелетней историей. А историю, как известно, творят люди собственными поступками, стремлениями.

Три дня августовского путча 1991 года не сумели сохранить Советский Союз, который просуществовал почти 70 лет. Тогда к нам, депутатам Верховной Рады Украины, приехал генерал Варенников, который обратился с просьбой поддержать Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Однако Украина не поддержала ГКЧП и использовала этот момент для того, чтобы избавиться от владычества Москвы. Историки говорят, что это первый неутраченный шанс Украины получить независимость. Сегодня мы должны ее удержать.

Принятие документа происходило в условиях реальной угрозы государственному суверенитету Украины. Верховная Рада УССР 24 августа 1991 года собралась на внеочередную сессию.

С целью защиты суверенитета Украины предложено создать Совет обороны Украины и Национальную гвардию; принять закон о статусе войск; разработать механизм реализации экономической независимости путем перехода в собственность Украины предприятий и организаций союзного подчинения.

Все эти меры были утверждением независимого статуса Украины, в результате чего УССР прекращала свое существование. Чтобы придать легитимности судьбоносным решениям, Игорь Юхновский предложил провозгласить акт, в котором должен был быть зафиксирован новый государственно-политический статус Украины.

Голосовать депутатов за независимость никто не заставлял

На сессии две движущие силы — коммунисты и народный рух — после согласительных комиссий, консультаций, кулуарных дискуссий решили голосовать за независимость.

Вечером 24 августа 1991 года Верховная Рада Украины конституционным большинством голосов (392 — за, 4 — против) приняла Акт провозглашения независимости Украины.

Принятие Акта было логической необходимостью. Никто никого не заставлял. Мы все мечтали о независимой Украине.

— Что Вы чувствовали тогда?

— Гордость и тревогу. Тревогу за будущее, потому что понимал, что пятнадцать республик, как пять пальцев руки, направлялись одним центром и их экономика была тесно переплетена. Поэтому мы осознавали, что в экономике Украины будет коллапс. Все необходимо было делать быстро.

С первых лет независимой Украине жилось не просто

— Изменилось ли Ваше видение будущего страны со времен вашей каденции до сегодняшнего дня?

— Конечно, изменилось. Ведь Украина в 1990 году занимала третье место по промышленному потенциалу в Европе и была в десятке лучших экономик мира!

Что касается формирования новой экономической системы и ее дальнейшего развития, то здесь очень негативно сказался политический беспорядок в стране. Ведь премьер-министру и правительству пришлось работать в чрезвычайно сложных обстоятельствах: уменьшились показатели по производству, а значит, резко уменьшились поступления в бюджет. Для обеспечения мира и территориальной целостности необходимо было укрепить оборону молодого государства. А это довольно непросто.

— Что повлекло за собой такую ситуацию?

— Наша неготовность самостоятельно работать — нужно было все начинать с нуля. И мы не выбрали того президента, который бы заботился о развитии экономики страны. К сожалению, мы выбрали новое руководство, где личные интересы стали выше государственных. И более тридцати лет учимся на собственных ошибках и пытаемся исправить ситуацию, и снова выбираем не тех лидеров. Нам не везет на президентов. Каждый следующий хуже предыдущего. Надо выбирать лидера не за деньги или за крупу, а спрашивать, где ты был и что ты сделал.

Весомую роль играют политические взгляды населения. Западный регион хотел жить без России, а жители востока и юга не видели будущего без России. Этим раздраем пользовались политики во время выборов. Это и привело к войне на востоке Украины, аннексии Крыма и к полномасштабному вторжению России.

Государственная экономика попала под олигархическое влияние, поэтому ее развитие направлено на удовлетворение интересов нескольких олигархов, которые влияют на формирование правительства и работу Верховной Рады, а не на интересы государства и украинского народа.

Где та демократия, которая должна была бы быть в свободной стране? Возьмите любое село и посмотрите, какую демократию исповедуют главы общин, старосты. Штаты раздуты, князьки выросли и работают на себя и на собственную семью. А когда получали независимость, то мечтали о богатой жизни всего украинского народа.

А сегодня переживаем, вообще будет ли жить Украина.

Сегодня все берутся управлять, а за порядок не отвечает никто. Хотя, согласно действующему законодательству, за порядок в правоохранительных органах должен отвечать прежде всего генеральный прокурор, а в государстве президент и премьер-министр.

Управлять Украиной должны патриоты

— Нуждается ли в изменениях или нововведениях, по Вашему мнению, Конституция Украины?

— В Конституции должно быть прописано, что человек, который приходит к власти, должен иметь определенный опыт. Он должен разбираться в том деле, которое ему поручают, а не просто прийти абсолютным нулем на должность. К сожалению, нынешняя Верховная рада, утверждая министров, не спрашивает их программы действий и, увольняя, не спрашивает почему не выполнил. Такой подход приводит к безответственности. Должны быть определенные требования и критерии.

— Олег Ефремович, кого из украинских политиков за все годы Независимости Вы считаете самыми эффективными?

— Я бы отметил Александра Мороза, Евгения Марчука, Виктора Шишкина.

— Какие качества, по Вашему мнению, являются главными для депутата?

— Преданность и служение народу и порядочность. Не считайте это пафосом.

— Вы были приглашены на торжественное заседание Верховной Рады по случаю 30-летия Независимости.

— Да. В повестке дня заседания был один вопрос — рассмотрение законопроекта «О большом Государственном Гербе Украины», который Президент Украины Владимир Зеленский 28 июня подал на рассмотрение Верховной Рады. Большой Государственный Герб предусмотрен Конституцией Украины. До сих пор в Украине был утвержден только малый герб — трезубец.

Решение поддержали 257 народных депутатов.

Тогда я получил награду «30 лет Акта провозглашения независимости Украины» среди парламентариев первого созыва.

— Олег Ефремович, что пожелаете Украине и украинцам?

— Всем нам Победы в этой страшной войне, иного не дано. Здоровья, удачи и веры. Выбирать лидеров, которые бы думали о своем народе и любили Украину превыше всего. Не забывайте, что каждый день, каждое событие будет еще одной страницей украинской истории. И сейчас от каждого из нас зависит, как именно о нас будет написано. Современная история Украины пишется сегодня. Кто-то оставит в ней лишь строку, а кто-то займет целую главу. Но для победы важен вклад каждого украинца. Пусть нам Бог помогает!