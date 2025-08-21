Ключевые моменты:

Ночью силы ПВО уничтожили 577 из 614 вражеских целей. При этом зафиксировано попадание в 11 локациях по Украине.

В Мукачево удар по пришелся по заводу американского производителя электроники Flex, 12 человек пострадали.

Под комбинированным ударом был Львов, сообщается об одном погибшем, есть пострадавшие.

Ракеты и дроны били по Киеву, Запорожью, Днепру, Ровно, Луцку и другим городам.

В результате российских ударов 20 августа в Донецкой области погибли четверо мирных жителей.

На Добропольском направлении продолжаются стабилизационные мероприятия.

За прошедшие сутки оккупанты потеряли 4 артсистемы и около 830 человек.

Силы ПВО уничтожили 577 из 614 вражеских целей

В ночь на 21 августа, начиная с 18:40 20 августа, Россия осуществила масштабную воздушную атаку по Украине, применив 614 средств воздушного нападения.

С разных направлений РФ и оккупированного Крыма враг запустил:

574 ударных БПЛА Shahed и дроны-имитаторы,

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал»,

2 баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23»,

19 крылатых ракет Х-101,

14 крылатых ракет «Калибр»,

1 ракету неустановленного типа.

По предварительным данным, сбито/подавлено 577 целей:

546 БПЛА Shahed и дронов-имитаторов;

1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 «Кинжал»;

18 крылатых ракет Х-101;

12 крылатых ракет «Калибр».

Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксировано попадание ракет и дронов в 11 локациях, а также падение обломков на 3 объектах.

Последствия массированного удара по Украине

В Мукачево удар по пришелся по заводу электроники Flex, вызвав масштабное возгорание. ОВА сообщает об уничтожении складов и 12 пострадавших. Городские паблики призывают жителей закрывать окна из-за масштабного пожара.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российская ракета ударила по американской компании по производству электроники.

«Одна из ракет поразила крупного американского производителя электроники в нашем самом западном регионе, что привело к серьезным повреждениям и жертвам. Полностью гражданский объект, не имеющий ничего общего с обороной или военными. Никакой военной логики или необходимости, только террор против людей, бизнеса и нормальной жизни в нашей стране», — написал он в соцсети Х.

Под комбинированный удар попал Львов. Предварительно, есть погибший и пострадавшие — их точное количество не указывается. Взрывная волна повредила десятки домов. Все службы работают на месте.

В Луцке дроны и ракеты атаковали город, прогремели взрывы. По Ровно и Дубно выпустили “Кинжалы”.

Взрывы также слышали в Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Киев и область подверглись массированной атаке дронами, в столице было громко.

В Запорожье зафиксированы удары по объектам промышленной инфраструктуры.

Сумы и область атаковали дронами и баллистическими ракетами, звучали взрывы.

Под ударом также оказалась Днепропетровская область. В области сбили 18 беспилотников и две ракеты. В Днепре зафиксированы пуски “Цирконов”, в городе слышали взрывы, в области возник сильный пожар после попадания БпЛА. Власти региона заявляют о разрушении двух предприятий, частных домов и линий электропередач.

За 20 августа в Донецкой области погибли четверо мирных жителей, еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

В Константиновке в результате российского обстрела погибли трое местных жителей, четверо ранены. По данным ГСЧС, повреждены 30 многоэтажных домов, 5 частных домовладений, 6 административных зданий, 2 кафе, 2 магазина, 3 объекта сферы услуг и автомобили. В одном из пятиэтажных жилых домов возник пожар.

В Доброполье вражеский удар привел к гибели одного человека, еще двое получили ранения. Повреждены шесть многоэтажных домов и административное здание. На его крыше вспыхнул пожар, огонь распространился на площадь 50 кв. м.

Генштаб о ситуации на фронте на утро 21 августа

На Добропольском направлении Силы обороны Украины продолжают проведение стабилизационных мероприятий, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За период операции (с прошлой недели) в результате поисково-ударных действий зачищены от противника населенные пункты Донецкой области Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.

В результате активных совместных действий частей и подразделений ВСУ и Нацгвардии противник несет существенные потери: всего с начала операции уничтожено 1116 оккупантов, 38 — взято в плен.

В целом, за прошедшие сутки произошло 167 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив пять ракет, 61 авиационный удар, сбросив при этом 127 управляемых бомб. Кроме этого, осуществил 5407 обстрелов, из них 123 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5939 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийские системы, одно средство ПВО и пункт управления российских захватчиков.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 830 человек.

Также украинские воины обезвредили: