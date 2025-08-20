отключение света

Ключевые моменты

  • Часть Одессы в среду, 20 августа, осталась без света. 
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Центрального и Южного РЭС.

Южный РЭС

Работы до 18:00:

  • Айвазовского, 72а, 84в;
  • Академика Вернадского, 1-51А,
  • Академическая, 1/16, 5, 14, 24, 24а, 29, 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47,  47а, 48г, 52а;
  • Архитектурная, 10, 12, 14, 14а;
  • Ахматовой Анны, 6-40,
  • Баштанная, 2-16,
  • Вазова, 9,
  • Вертелецкого, 7б,13;
  • Дмитриевская, 1-45Б,
  • Драгоманова, 1А-25,
  • Кавунова, 1-18,
  • Цветкова, 4,
  • Китобойная, 2-92а,
  • Костанди, 14/21-77а;
  • Крымская, 1, 3, 3/корп.1;
  • Куприна, 7-54б;
  • Левитана, 19/4, 19/5;
  • Левкоева, 1, 7, 7а;
  • Лядова, 1-15,
  • Научная, 1-44А;
  • Немировича-Данченко, 10,11,16;
  • Окружная, 17-42б,
  • Педагогическая, 21,
  • Планетная, 1-38б,
  • Прорезная, 5,5А;
  • Равенства, 2-28;
  • Рясная, 1-35б,
  • Собинова, 15,15/корп.3,15а,20;
  • Сумская, 24-69б;
  • Флотская, 4-7, 21;
  • Харьковская, 1-20,
  • Черниговская, 1-24,
  • Шелухина Сергея, 1А-33А;
  • Юннат, 1-15,
  • Ялинковая, 5-5/корп.17, 36-58Г,
  • дорога Фонтанская, 129;
  • пер. 1-й Академический, 1-10а, 21б;
  • пер. 1-й Китобойный, 4-42а;
  • пер. Климовича, 2-8,
  • пер. 1-й Равенства, 1-8,98,106;
  • пер. 1-й Рясный, 1-15,
  • пер. Философский, 1-7,
  • пер. 1-й Юннатов, 1-12б/корп.2;
  • пер. 2-й Академический, 2,3-4-5,3/4-5,6;
  • пер. 2-й Китобойный, 1-22, 40-50а;
  • пер. 2-й Костанди, 2,
  • пер. Чеховского, 1-8,
  • пер. 2-й Украинский, 3-6,
  • пер. 3-й Костанди, 2-8/корп.3;
  • пер. Кричевского, 2-7а;
  • пер. 3-й Украинский, 1а-12/1;
  • пер. Чубинского, 3-7г;
  • пер. Безымянный, 2-12;
  • пер. Биологический, 1-20;
  • пер. Лазурского, 2а,3;
  • пер. Иподромный, 10,
  • пер. Исторический, 1-14В;
  • пер. Крымский, 1а-22;
  • пер. Львовский, 76,
  • пер. Математический, 1-20,
  • пер. Молокова, 1-12,
  • пер. Новоукраинский, 2,17-31;
  • пер. Славы, 1-10,
  • пер. Флотский, 2а-23;
  • пер. Черниговский, 1а-8.

Центральный РЭС

Работы до 17:00 — 20:00:

  • Аэродромная, 1,
  • Ангарская, 1,1а,1б,3,5,7а,9,36,37;
  • Аркаса Николая, 37А-164;
  • Бахчевая, 1-36б;
  • Братская, 1-14,
  • Буковинская, 1-7,
  • Вадатурского Алексея, 79-131,
  • Героев Змеиного, 26-153,
  • Горизонтальная, 1-60,
  • Гранатная, 1-16б;
  • Дальницкое, 3-29,  37, 39, 49а,53,63, 109а, 115, 121, 125, 131, 133а, 139,149,159;
  • Дунайская, 1-36,
  • Зерновая, 1-30,
  • Злаковая, 1-31/корп.2;
  • Измаильская, 1-25,
  • Конная, 11,13, 18,22;
  • Курганная, 1-20,
  • Леонтовича, 3-29,
  • Лещенко Петра, 2-106,
  • Локальная, 1-15,
  • Магистральная, 33-122,
  • Маковая, 1-78,
  • Маркевича Алексея, 20-40,
  • Миндальная, 4,
  • Михайленко Анны, 18-51,
  • Нескучная, 1-36а,
  • Огородная, 101,
  • Озерная, 1-13,
  • Олешковская, 1-62Б,
  • Острожская, 1-63,
  • Пастера, 34,
  • Патриотическая, 25-160,
  • Северная, 11-188,
  • Прибика Йозефа, 7-28Б,
  • Санитарная, 1-37а,
  • Солнечная, 4,
  • Сосюры Владимира, 1-75,
  • Столярского, 4-Г,
  • Тираспольское шоссе, 31-165, 202, 209, 212, 217, 219;
  • Тираспольская, 28,
  • Ученическая, 1-61,
  • Фунтового Ивана, 42-54,
  • Черкасская, 1-28,
  • Чумацкая, 4,61-110,
  • пер. 1-й Лазурный, 1-7,
  • пер. 1-й Восточный, 2-18;
  • пер. 2-й Лазурный, 2-9;
  • пер. 3-й Лазурный, 1-14а,
  • пер. 4-й Лазурный, 1-6,
  • пер. 5-й Лазурный, 1-6,
  • пер. 6-й Лазурный, 3-7,
  • пер. Волынский, 1-21,
  • пер. Глуховский, 1-18;
  • пер. Гранатный, 2-8/корп.1;
  • пер. Гусака-Гусаченко, 1-16;
  • пер. Каменецкий, 1-18,
  • пер. Кременецкий, 1-16,
  • пер. Кинбурнский, 3-9,
  • пер. Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35;
  • пер. Маковый, 2-12,
  • пер. Малиновский, 7,
  • пер. Северный, 33-47,
  • пер. Проточный, 1А, /корп.1,3,5,8; 13,15;
  • пер. Хотинский, 1-24Д,
  • пер. Черновицкий, 1-40.

