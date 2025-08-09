Ключевые моменты:

Массовая атака дронами по Харьковской области, среди раненых есть ребенок;

Ракетный удар по Днепру, есть погибшие и раненые;

Дроны атаковали Херсон и Запорожскую область – погибшие и раненые среди гражданских;

ВСУ сбили множество дронов и ракет, а на фронте за сутки зафиксировано 163 боевых столкновения;

Потери врага – 940 человек, уничтожено техника и боеприпасы.

Массированная атака дронами по Харьковщине: среди раненых – ребенок

Ночью 9 августа Россия осуществила массированную атаку дронами типа «Герань-2» по прифронтовым районам Харьковской области.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, в результате обстрела произошли многочисленные пожары, пострадали шесть мирных жителей. В частности, среди раненых есть ребенок.

Удары по Днепру и Никопольщине: есть погибшие и раненые

А этим утром российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. Ранены 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Есть разрушение на территории предприятия, повреждены автомобили и заброшенное здание, возник пожар.

На Никопольщине враг продолжил террор, используя артиллерию и БпЛА. Под ударом Никополь, Мировская, Марганецкая, Покровская общины. Погибла женщина, еще один человек ранен.

Частично уничтожен частный дом, повреждено еще шесть, две хозяйственные постройки, линии электропередач.

А накануне вечером, по уточненным данным, в Мировской громаде в результате попадания FPV-дрона вспыхнуло хозяйственное здание и был поврежден автомобиль.

На Синельниковщине атаке подверглась Межевская громада – беспилотники повредили загоревшиеся частный и многоквартирный дома. Пожары ликвидированы.

Атака дронами по Херсону и Запорожью: погибли мирные граждане

Сегодня утром российские войска атаковали пригород Херсона, попав по гражданскому автобусу.

В результате атаки погибли два человека, еще 16 человек получили взрывные травмы и обломочные ранения, из них двое в тяжелом состоянии.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Помимо этого, оккупанты атаковали дроном и людей в Запорожской области. Там тоже погибли два человека.

По данным местной ОВА, FPV-дрон попал по гражданскому автомобилю, который двигался по территории Беленьковской общины, в результате чего машина загорелась. Люди, находившиеся в тот момент в салоне, погибли.

Ночной воздушный бой: минус 16 «шахежов» и ракета «Искандер»

По информации командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 9 августа противник атаковал 47 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Ударными БпЛА атакованы прифронтовые территории Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей, а ракетами – город Днепр.

По состоянию на утро субботы, противовоздушной обороной сбита/подавлена крылатая ракета Искандер-К, 16 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 31 БпЛА на 15 локациях.

А в Воздушном командовании «Юг» сообщают, что за прошедшие сутки 8 августа 2025 года противовоздушной обороной юга Украины обезврежено пять ударных БпЛА.

Фронт в огне: сотни ударов, десятки боев и почти тысяча потерь врага за сутки

По данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения.

В пятницу, 8 августа, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 74 авиационных удара, применив три ракеты и сбросив 122 управляемые бомбы. Кроме этого, было привлечено для поражения 5089 дронов-камикадзе и совершено 6361 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Белогорья, Новоданиловка, Орехов Запорожской области и Ольговка Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили три пункта управления, одну артиллерийскую систему, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также один другой важный объект противника.

Продолжаются бои на на Северо-Слобожанском и Курском (где за прошедшие сутки произошло 12 боевых столкновений), Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Торецком, Краматорском и других направлениях.

Одним из наиболее горячих остается Покровское направление, где за сутки наши защитники остановили 45 атак агрессора.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 940 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, одну боевую бронированную машину, 41 артиллерийскую систему, одно средство противовоздушной обороны, 147 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 125 единиц автомобильной техники оккупантов.