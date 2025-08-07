Ключевые моменты:

Спецпредставитель Трампа провёл переговоры с Путиным в Москве. Путин озвучил условия прекращения войны и обратился с просьбой о личной встрече с Трампом;

Трамп согласился на встречу с Путиным и заявил о намерении провести ещё одну — уже трёхстороннюю — с участием украинского президента Владимира Зеленского.

Визит Виткоффа Трамп обсудил с Зеленским по телефону, к разговору присоединились европейские лидеры;

В США заявляют, что появилось лучшее понимание позиции России. Госсекретарь Рубио назвал территориальные вопросы ключевыми для завершения войны.

Переговоры в Москве: что передал Путин

6 августа в Москве состоялась закрытая встреча между Стивом Виткоффом, специальным представителем Дональда Трампа, и Владимиром Путиным. Во время переговоров, как сообщают американские СМИ со ссылкой на источники, российский лидер обозначил свою позицию по возможному прекращению войны в Украине и выразил готовность к личной встрече с Трампом.

После возвращения из Москвы Виткофф доложил результаты переговоров Трампу. По информации CNN, уже на следующий день команда Трампа начала планировать прямые встречи с Путиным и Зеленским.

— У Виткоффа был очень хороший разговор сегодня. Есть очень хороший шанс, что мы очень скоро завершим этот долгий сложный путь, — прокомментировал Трамп, подчеркнув, что не хочет давать конкретных прогнозов, «потому что слишком часто уже был разочарован».

Трамп готовится к личной встрече с Путиным и Зеленским

По сообщению издания New York Times, Трамп не только планирует встречу с Путиным, но и инициирует трёхсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского. Американские чиновники подтвердили, что Трамп приказал своей команде быстро организовать эти встречи.

Такие инициативы вызывают активную международную реакцию. Об этом свидетельствует и телефонный разговор Трампа с Зеленским, в котором также приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.

— Наша общая позиция с партнёрами абсолютно чёткая: война должна закончиться, — заявил Владимир Зеленский после разговора.

США получили чёткие сигналы из Москвы — Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Виткоффом позволили Соединённым Штатам впервые получить чёткие сигналы от России о возможном завершении войны.

— У нас есть лучшее понимание условий, на которых Россия будет готова завершить войну. Сейчас нужно сопоставить это с тем, на что готовы украинцы и европейцы. Если мы сможем сблизить эти позиции, тогда президент сможет организовать встречу с участием обоих — Путина и Зеленского, — отметил Рубио.

По его мнению, ключевую роль в переговорах сыграют именно территориальные вопросы.

Зеленский: «Главное, чтобы не обманули»

Президент Украины осторожно прокомментировал инициативу встречи:

— Похоже, Россия больше настроена на прекращение огня, но главное, чтобы они не обманули нас и США, — заявил Владимир Зеленский.

Он также поблагодарил европейских лидеров, которые участвовали в телефонных консультациях, и подтвердил, что стороны обсудили детали, прозвучавшие в Москве.

Читайте также: Ультиматум Трампа: на что американский президент дал Путину 50 дней (обновлено)