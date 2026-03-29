В Киевском районе Одессы мужчина устроил стрельбу и привел в действие запал гранаты.

Нарушителем оказался 22-летний военнослужащий, находившийся в отпуске.

Полиция задержала злоумышленника, ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в тот день около 11:00 в Киевском районе Одессы прохожие заметили вооруженного мужчину, который вел себя неадекватно – он несколько раз выстрелил в воздух и подорвал запал гранаты.

На вызов очевидцев немедленно выехали патрульные, спецназ КОРД и батальон особого назначения. Как выяснили правоохранители, 22-летний нарушитель приехал в Одессу в отпуск. Находясь возле арендованного жилья, он решил «развлечься» стрельбой из стартового пистолета и подрывом запала. К счастью, в результате его действий никто не пострадал.

Полицейские изъяли у задержанного оружие, патроны и корпус гранаты – все это криминалисты уже изучают на экспертизе.

Сейчас следователи готовят фигуранту подозрение по статье «хулиганство». За подобные выходки в центре города молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы. Полиция продолжает выяснять, что именно толкнуло военного на такой поступок.

Напомним, вечером 25 марта в Одессе на поселке Котовского водитель автомобиля открыл огонь по патрульным полицейским во время проверки документов. Двое правоохранителей получили ранения. Во время задержан стрелок снова начал стрелять по полицейским и был ликвидирован.