Ключевые моменты:

Стрелок, открывший огонь по полицейским в Одессе, погиб во время задержания.

Подозреваемый не шел на переговоры и стрелял по бойцам КОРД.

Мужчина, который находился в розыске, ранее открыл огонь при проверке документов.

Его обнаружили в недостроенном здании, спецоперация завершилась ликвидацией.

По информации правоохранителей, подозреваемый в расстреле полицейских не шел на контакт с переговорщиком и в ходе спецоперации применил оружие против бойцов подразделения КОРД.

«Применение силы было вынужденным – для прекращения угрозы жизни правоохранителей», – отмечается в сообщении.

В полиции напомнили, что 45-летний одессит находился в розыске за нарушение правил военного учета. Во время проверки документов он начал стрелять из автомата в полицейских, после чего скрылся на автомобиле.

Для задержания стрелка в области была введена специальная полицейская операция. В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение фигуранта: он скрывался в недостроенном здании. Во время переговоров мужчина начал стрелять по полицейским с третьего этажа, в ответ бойцы КОРД также открыли огонь. В результате мужчина погиб.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, о происшествии уведомлены Госбюро расследований и прокуратура.

Как сообщалось ранее, в начале февраля в Одессе на Фонтанской дороге 41-летний посетитель ресторана, будучи в нетрезвом состоянии, открыл стрельбу после конфликта с официанткой. Подозреваемого оперативно задержали. Пострадавших в результате инцидента не было.