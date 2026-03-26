Ключевые моменты:

Стрельба произошла на поселке Котовского во время проверки документов водителя.

В результате нападения двое полицейских получили огнестрельные ранения.

Нападавший находится в розыске, для его задержания введена спецоперация.

Стрельба по полицейским в Одессе: подробности инцидента

Вечером 25 марта в Одессе во время стандартной проверки документов произошёл серьёзный инцидент. По информации патрульной полиции, водитель автомобиля внезапно открыл огонь по правоохранителям.

Событие произошло в районе поселка Котовского. Во время общения с полицейскими мужчина достал оружие и начал стрелять. В результате двое патрульных получили огнестрельные ранения. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

После нападения злоумышленник скрылся. Правоохранительные органы начали специальную операцию для его задержания. Известно, что мужчина уже находился в розыске за уклонение от мобилизации.

Правоохранители обещают предоставить дополнительную информацию позже, по мере развития ситуации.

