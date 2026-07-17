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В Одесском порту погиб 37-летний командир десантного катера Евгений Нестеренко.

Военный защищал Украину с первых месяцев полномасштабного вторжения.

Евгений Нестеренко был награжден «Золотым крестом» Главнокомандующего ВСУ.

Как сообщает в Facebook информационный портал Желтоводского городского совета, жизнь Евгения Нестеренко оборвал ракетный удар по Одесскому порту 11 июля 2026 года во время выполнения боевого специального задания. Ему навсегда осталось 37 лет.

«Евгений был командиром десантного катера, старшиной 1 статьи и защищал Украину с первых месяцев полномасштабного вторжения. За время службы прошел бои за Киев, Никополь, Купянск, Николаев, Херсон, Запорожье и Одессу. Был отмечен рядом военных наград, в частности, «Золотым крестом» Главнокомандующего ВСУ.

В 2024 году в рамках международной программы при поддержке США прошел специализированную военную подготовку в Греции», – рассказали в Желтоводском горсовете.

У защитника остались мама Ирина, отчим Анатолий, сыновья Олег и Марк, брат Артем, бабушка Галина Михайловна.

Вечная память Герою!

Как сообщалось, во время ракетного обстрела Одессы вечером 16 июля на глазах у детей погибла инструктор Красного Креста Елена Архипова.