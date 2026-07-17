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Россия вечером 17 июля атаковала Одессу баллистическим вооружением.

В городе прогремел мощный взрыв, последствия атаки пока уточняются.

По предварительной информации, экстренные службы направились на место возможного прилета.

Воздушная тревога в Одессе была объявлена в 19:47. В это же время Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения. Спустя несколько минут военные сообщили о пуске баллистики в направлении Черноморска.

Вскоре жители Одессы услышали сильный взрыв. По сообщениям местных жителей, громкий звук был слышен, в частности, в районе Таирова.

Также сообщалось о новых пусках баллистического вооружения. Предварительно, один из ударов мог прийтись по Черноморску. Жители Таирова сообщали о густом черном дыме в том направлении.

На место направлены пожарные подразделения ГСЧС.

Официальной информации о последствиях атаки пока нет. «Одесская жизнь» следит за ситуацией.

Напомним, поздним вечером 16 июля российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одессе. Под прицелом врага оказался Хаджибейский район города. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детские сады и церковь. Погибли два человека, еще 10 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, среди них двое детей.

Утром 17 июля РФ атаковала ракетами Одесский район. По предварительной информации, травмированы двое мужчин в возрасте 44 и 60 лет.

А днем 17 июля российские войска вновь нанесли дроновый удар по Одессе. По информации областных и городских властей, в результате атаки погиб мужчина.