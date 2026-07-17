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Елена Архипова погибла под вражеским огнем, когда вместе со своими тремя детьми спешила в бомбоубежище. Дети не пострадали.

С 2023 года Елена обучала первой помощи обычных гражданских, полицейских и спасателей ГСЧС, а с 2026 года запустила курсы спасения животных.

В день своей гибели женщина должна была начать новый важный проект — обучение оказанию домедицинской помощи людей с инвалидностью.

Погибла, спасая детей: трагическая потеря для Одессы

Вечерний обстрел Одессы 16 июля унес жизнь Елены Архиповой — преданного своему делу волонтера и сертифицированного инструктора по оказанию первой помощи Украинского Красного Креста. Об этом сообщили в организации.

В момент вражеского удара Елена спешила в ближайшее укрытие вместе со своими тремя детьми. Она воспитывала их одна и успела защитить в самый критический момент: все трое детей остались живы. Сейчас им предоставляется всесторонняя психологическая и медицинская помощь.

Мечтала помогать каждому: кем была Елена Архипова

Елена Архипова пришла в организацию в 2023 году, твердо решив обучить как можно больше людей навыкам, спасающим жизни в военное время. Она постоянно развивала свои проекты: так, с начала 2026 года Елена стала инициатором курсов первой помощи для домашних питомцев и уличных животных.

Елена была душой одесской команды Красного Креста. Она регулярно проводила тренинги по выживанию и домедицинской помощи как для взрослых одесситов и детей, так и для тех, кто ежедневно работает на передовой — сотрудников Национальной полиции и спасателей ГСЧС.

Ее планам не суждено было сбыться до конца из-за оборвавшего жизнь удара. Именно в день своей гибели Елена должна была запустить специализированный курс — подготовку инструкторов по оказанию первой помощи для людей с физическими недостатками.

По информации ГСЧС, в момент вечернего обстрела погибшая гуляла с детьми в парке. Взрывная волна и обломки ракеты унесли жизнь женщины прямо на глазах у малышей. Всего в результате вечерней атаки погибло два человека, еще 10 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, среди них — двое детей.

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