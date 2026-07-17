Ключевые моменты:

Россия днем вновь атаковала Одессу.

В результате удара погиб пожилой мужчина.

Последствия атаки продолжают уточнять.

Во время воздушной тревоги, которая началась сегодня около 14:00 часов, мониторинговые каналы сообщили о движении в сторону Одессы двух реактивных беспилотников («бандеролей»). Спустя несколько минут в городе прогремели взрывы.

Позже глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о первых официальных последствиях удара.

«К сожалению, по предварительным данным, в Одессе в результате вражеской атаки погиб 77-летний мужчина. Мои искренние соболезнования родным и близким», – написал Кипер в соцсетях.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак также подтвердил гибель мирного жителя.

«Агрессор продолжает террор мирных жителей. Снова погибшие. Вражеская атака на Одессу унесла жизнь мужчины», – написал Лысак.

На месте продолжают работать все профильные службы. Информация о возможных разрушениях и других последствиях уточняется.

Напомним, поздним вечером 16 июля российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одессе. Под прицелом врага оказался Хаджибейский район города. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детские сады и церковь. Погибли два человека, еще 10 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, среди них двое детей. Ликвидация последствий удара продолжается.

А утром 17 июля РФ атаковала ракетами Одесский район. По предварительной информации, травмированы двое мужчин в возрасте 44 и 60 лет.

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