Ключевые моменты:
- В ночь на 11 июля Россия атаковала Одесскую область ракетами и ударными беспилотниками.
- В Измаильском районе повреждена портовая инфраструктура, пострадавших нет.
- В Одессе воздушная тревога продолжалась несколько часов, разрушений не зафиксировано.
- Официальная информация о последствиях атаки продолжает уточняться.
Ночью жители Одессы несколько раз просыпались от сигналов воздушной тревоги и звуков работы сил противовоздушной обороны. Утром опасность повторилась: мониторинговые каналы сообщали о вылете российских самолетов – носителей управляемых авиационных ракет, после чего в городе вновь были слышны взрывы.
Позже воздушную атаку продолжили ударные беспилотники.
По информации Измаильской районной военной администрации, в ночь на 11 июля российские войска атаковали Измаильский район.
«К сожалению, есть незначительные повреждения портовой инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет», – сообщили в районной администрации.
В Одессе, по словам начальника городской военной администрации Сергея Лысака, ночь прошла с воздушными тревогами, однако угроз для города не возникло.
По состоянию на момент публикации Одесская областная военная администрация подробную информацию о последствиях атаки не обнародовала.
Напомним, вечером 10 июля российские войска также нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области крылатыми ракетами. В результате атаки возникли пожары, а при исполнении служебных обязанностей погиб докер-механизатор.