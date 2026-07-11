Ключевые моменты:

В ночь на 11 июля Россия атаковала Одесскую область ракетами и ударными беспилотниками.

В Измаильском районе повреждена портовая инфраструктура, пострадавших нет.

В Одессе воздушная тревога продолжалась несколько часов, разрушений не зафиксировано.

Официальная информация о последствиях атаки продолжает уточняться.

Ночью жители Одессы несколько раз просыпались от сигналов воздушной тревоги и звуков работы сил противовоздушной обороны. Утром опасность повторилась: мониторинговые каналы сообщали о вылете российских самолетов – носителей управляемых авиационных ракет, после чего в городе вновь были слышны взрывы.

Позже воздушную атаку продолжили ударные беспилотники.

По информации Измаильской районной военной администрации, в ночь на 11 июля российские войска атаковали Измаильский район.

«К сожалению, есть незначительные повреждения портовой инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет», – сообщили в районной администрации.

В Одессе, по словам начальника городской военной администрации Сергея Лысака, ночь прошла с воздушными тревогами, однако угроз для города не возникло.

По состоянию на момент публикации Одесская областная военная администрация подробную информацию о последствиях атаки не обнародовала.

Напомним, вечером 10 июля российские войска также нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области крылатыми ракетами. В результате атаки возникли пожары, а при исполнении служебных обязанностей погиб докер-механизатор.