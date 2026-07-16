Ключевые моменты:

К больнице №10 присоединили еще два крупных медучреждения

Пациентам может стать сложнее оформлять документы

Медикам прогнозируют кадровые изменения и реорганизацию

Последствия объединения станут заметны уже осенью

Решение о присоединении городской больницы №5 и консультативно-диагностического центра №20 к городской клинической больнице №10 депутаты Одесского городского совета приняли в конце апреля. Объединение происходит в рамках реформы специализированной медицинской помощи и требований финансирования Национальной службы здоровья Украины. Журналистка «Одесской жизни» Светлана Комисаренко проанализировала решение горсовета, пообщалась с медицинскими работниками и собрала ответы на вопросы, которые больше всего волнуют пациентов.

Зачем тогда проводили предыдущую реформу?

Напомню, что медицинские учреждения города — городские и областные — сначала реформировали в коммунальные некоммерческие предприятия (КНП). Говорили, что это позволит улучшить их финансирование и даст медицинским учреждениям больше свободы в принятии управленческих решений. В целом то же самое чиновники говорят и сейчас, когда КНП объединяют и лишают их свободы в принятии решений, концентрируя руководство в городской больнице №10.

Когда на сессии принимали решение об объединении, почему-то не вспомнили, что ранее к городской больнице №5 уже присоединили городскую больницу №3 в парке Шевченко. А к городской клинической больнице №10 — родильный дом №7. Поэтому в новой структуре получаем объединение трех больниц, консультативно-диагностического центра и роддома. Не слишком ли это много с точки зрения эффективности работы и управления?

Куда исчезли общественные слушания?

Раньше, когда речь шла о принятии важных, социально значимых для жителей города решений, проводились общественные слушания по предложенным проектам. Они были очень эмоциональными, конфликтными, но позволяли еще до принятия решений выявить проблемные места, внести изменения в проекты или даже отказаться от их реализации.

Так почему же в этот раз объединение медицинских учреждений не обсуждалось с громадой? Основных ответов два.

Первый — во время войны нельзя собирать людей на общественные обсуждения. Хотя при желании общественное обсуждение можно было организовать онлайн.

Второй — к сожалению, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не обсуждает с людьми решения, которые воплощает в жизнь. На местах должны объединить медицинские учреждения, иначе не получат финансирование. Вот так категорично и однозначно. Без оценки целесообразности принятия решения об объединении, без оценки способности новой структуры эффективно работать, без оценки рисков для пациентов и врачей.

Запланированный хаос?

Я довольно долго искала человека, который поделился бы опытом работы в условиях объединения медицинских учреждений. Меня интересовали ответы на вопросы, которые наши читатели задавали на странице в Facebook после публикации новости об объединении медицинских учреждений: не ухудшится ли после этого уровень оказания медицинской помощи, не будут ли увольнять медицинских работников, не станет ли пациентам значительно сложнее получать необходимые медицинские документы?

Наталья имеет опыт работы в процессе объединения больниц. И на условиях анонимности согласилась сделать свой прогноз того, что будет происходить дальше. Она обратила внимание на очень интересные моменты.

— Решение о присоединении больницы №5 и консультативно-диагностического центра №20 к городской клинической больнице №10 приняли именно в конце апреля, чтобы не было лишнего шума, — уверена Наталья. — Потому что начинался период отпусков, а значит, и медики, и пациенты будут отдыхать, поэтому серьезного обсуждения перспектив существования новой структуры не будет до осени.

За это время руководитель объединенной больницы сформирует свою команду. Кому-то предложат уволиться или перейти на другую должность добровольно, кого-то вынудят, потому что видят на этих должностях других людей. Начнется ликвидация должностей, которые, по мнению руководства, дублируют друг друга, что создаст дополнительные сложности с получением услуг пациентами. Так происходит при любом новом руководителе, поэтому увольнений и переводов не по собственному желанию может быть достаточно. Конечно, это будет создавать дополнительное напряжение в коллективе, ведь в условиях войны не иметь еще и уверенности в завтрашнем дне на работе — ситуация не из простых. Это скажется и на пациентах. Однажды, обратившись за помощью, они могут узнать, что их врач, которого они выбрали и которому доверяли, уже не работает.

Чего ожидать пациентам?

По мнению моей собеседницы, объединение пяти медицинских учреждений создаст очень много проблем с оформлением медицинской документации пациентами и решением спорных вопросов самими врачами.

— В работе медицинского учреждения всегда возникают вопросы, которые врачам, заведующим отделениями приходится решать непосредственно с руководителем. Есть также различные совещания, на которых должны присутствовать руководители подразделений, — продолжает Наталья. — Теперь для этого сотрудникам придется добираться с улицы Троицкой (больница №5), с улицы Левитана (консультативно-диагностический центр) на Черемушки, на улицу Вадатурского (бывшая Малиновского).

С теми же проблемами столкнутся и пациенты. Чтобы решить какой-либо спорный вопрос, закрыть больничный или получить необходимую справку, им придется ехать в главный офис — в больницу №10. Из центра города, с Таирова или из парка Шевченко это будет довольно долгая поездка. А с учетом стоимости проезда — еще и недешевая.

В ожидании осени

Итак, уже в ближайшее время станет понятно, насколько удачным или не очень для сотрудников и пациентов оказалось присоединение больницы №5 и консультативно-диагностического центра №20 к городской клинической больнице №10. «Одесская жизнь» будет следить за дальнейшим развитием событий.

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