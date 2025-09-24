Ключевые моменты:

В результате ракетной атаки на Татарбунары 23 сентября погибла главный государственный аудитор Южного офиса Госаудитслужбы Светлана Камакина-Генова.

Ударом были разрушены здания в центре города, включая гостиницу, Дом культуры, Укрпочту, Укртелеком и ЦНАП, также возникли пожары в курортной зоне.

Светлана Камакина-Генова погибла, когда находилась в командировке и выполняла служебные обязанности. Об этом сообщили в Раздельнянской ОТГ.

“Светлана Юрьевна была светлым и искренним человеком, который отличался добротой, заботой и надежностью. Она всегда приходила на помощь, умела подбодрить и поддержать словом. Ее жизнерадостность и искренность оставили теплый след в сердцах тех, кто имел счастье быть рядом. Ее смерть – невосполнимая утрата для семьи, друзей, коллектива и всей нашей громады”, — говорится в сообщении.

Прощание с ней пройдет 25 сентября в 11:00 в городе Раздельная, по адресу: ул. Южная, 64а.

Ранее сообщалось, что в результате баллистического удара РФ по Татарбунарам в центре города вспыхнули пожары, разрушены здания гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, Дома культуры и ЦНАП. Погибла женщина, еще два человека ранены.

