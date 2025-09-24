Ключевые моменты:

В Измаильском историческом музее представили обновленную экспозицию парка миниатюр, которая детально воссоздает город и крепость конца XVIII века.

Над макетом почти десять лет работала команда специалистов, воссоздавшая более 1300 зданий, переправу через Дунай, артиллерию и карту-схему Измаила 1770–1792 годов на основе архивных источников.

Проект уже получил высокую оценку дипломатов и экспертов и позволяет современникам увидеть подлинный облик города 1790 года, несмотря на трудности военного времени.

В Измаиле первый вариант экспозиции был открыт еще в 2016 году. Сейчас макет значительно дополнен: автор проекта Сергей Денисов воссоздал более 1300 домов, церквей и мечетей, переправу через Дунай, добавил артиллерию — около 200 пушек, многочисленные бытовые и культурные детали, а также карту-схему Измаила 1770–1792 годов.

Все элементы — от культовых сооружений до флота — воссозданы по аутентичным источникам, гравюрам и архивным планам.

«Это была командная работа. Один художник или историк не смог бы создать столь масштабный и точный проект. Мы работали совместно, анализировали архивные материалы, карты и гравюры XVIII века, даже считали количество деревьев в кварталах, чтобы воссоздать все максимально точно», — рассказал Сергей Денисов.

Обновленный проект уже получил положительные отзывы дипломатов, ученых и тревел-блогеров, в частности посол Турции заявил о намерении посетить город еще раз, чтобы увидеть экспозицию полностью.

Несмотря на войну, музейная команда воплотила в жизнь уникальный проект, позволяющий современникам увидеть реальную историю Измаила 1790 года.

О том, как 24 декабря 1790 года русские войска под командованием полководца Александра Суворова взяли штурмом считавшуюся неприступной турецкую крепость Измаил, читайте в нашем материале: День в истории: как войска Суворова штурмовали Измаил?

Фото — фейсбук-страница мэра города Измаил Андрея Абрамченко.