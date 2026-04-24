Как сообщили в одесской мэрии, филиал «Инфоксводоканал» приступил к выполнению неотложных ремонтных работ на сетях. В связи с этим, для обеспечения безопасности дорожного движения и проведения ремонта, одна из полос на Люстдорфской дороге (на участке между улицами Левитана и Костанди) временно закрыта для проезда.

Водителей просят быть максимально внимательными на этом участке дороги и заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать заторов.

Напомним, накануне в Одессе был замечен очередной провал на одном из оживленных участков Люстдорфской дороги: асфальт провалился непосредственно за перекрестком с улицей Левитана в направлении жилмассива Таирова, что привело к существенным осложнениям для движения транспорта.