Ключевые моменты:

Из-за минной опасности Черное море в Затоке официально закрыто для купания.

Главной альтернативой стал Днестровский лиман, где сейчас отдыхает большинство туристов.

Лиман привлекает теплой водой (+24…+28°C), спокойными условиями и пологим берегом, что делает его удобным для семейного отдыха.

В сезон здесь работают отели и базы отдыха, многие из них с бассейнами и заполнены отдыхающими.

Лиманский район Залива более доступным для доезда, чем центральная часть курорта, которую усложняет разрушенный мост.

Залив между жизнью и руинами

Мы продолжаем писать о Затоке который до войны был популярным курортом. Купаться в море здесь запрещено, однако туристы выбирают другую часть Затоки — Лиманский район, который расположен к разрушенному мосту. В отличие от центральной части курорта, добраться сюда гораздо проще.

Кроме того, туристов привлекает Днестровский лиман, а также многочисленные базы отдыха и гостиницы с бассейнами, которые продолжают работать даже в военное время.

Лиманский район известен широкими песчаными пляжами, однако официально они остаются закрытыми из-за риска минной опасности. Вдоль побережья установлены соответствующие предупреждения.

Многие туристы выбирают для отдыха именно Днестровский лиман, расположенный в нескольких минутах ходьбы практически с любой точки курорта.

Вода здесь в летние месяцы прогревается до +24…+28 градусов, у берега пологий вход, а волны почти отсутствуют даже во время ветра. Именно поэтому лиман считается комфортным местом для семей с детьми. Кроме купания, здесь популярны рыбалка, прогулки на катерах, виндсерфинг и кайтсерфинг.

Если двигаться от Лиманского района в сторону разрушенного моста, открывается совсем другая картина. Солнечный район Затока потерпела масштабные разрушения из-за российских обстрелов.

Здесь повреждены или полностью уничтожены многочисленные отели и базы отдыха, а жизнь практически замерла. Большинство зданий остаются пустыми, а территории охраняют всего несколько работников.

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